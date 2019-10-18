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Tuğba Ekinci'den Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 10:15 | Son Güncelleme

Tuğba Ekinci, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ekinci Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı ve bakın ne dedi!

Tuğba Ekinci'den Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Barış Pınarı Harekatı kapsamında operasyonda olan askerlerimize destek vermek için bugün vereceği konserin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını duyurdu. Akalın'ın paylaşımında sonra birkaç ünlü isim daha vakfa bağış yapacaklarını söyledi.

Şarkıcı Tuğba Ekinci ise Demet Akalın'ın başlattığı bu anlamı davranışın gizli kalması gerektiğini söyleyerek tepki göstermişti.

Ekinci son olarak da yaptığı paylaşımla Erdoğan'e teşekkür etti.

Barış Pınarı Harekâtı'nın 8. gününde Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Türk heyeti ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlığındaki ABD heyeti, Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyonun durumuna ilişkin bir uzlaşmaya varmıştı. Şarkıcı bu anlaşma haberinin duyurulmasının ardından sosyal medyada bir paylaşım yaparak gündeme ilişkin fikrini beyan etti.

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Ekinci Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak "Sahada da masada da kazandık reisin sayesinde! Helalll..."

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Barış Pınarı Harekatı Tuğba Ekinci Tuğba Ekinci erdoğan

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