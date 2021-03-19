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Tuğba Ekinci'den Demet Akalın'a Aleyna Tilki tepkisi

19.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sert çıkışlarıyla sık sık gündem olan Tuğba Ekinci'nin hedefinde bu defa Demet Akalın var. Akalın'ın Aleyna Tilki ile sözlerine cevap veren Ekinci, 'Emin ol serveti değil seninkini Tarkan’ınkini geçer' sözleriyle dikkat çekti.

Tuğba Ekinci'den Demet Akalın'a Aleyna Tilki tepkisi

Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın, Aleyna Tilki için "Dünya starı olacağım dedi yazık bak çocuk dizisinde oynuyor. Şarkısını dünya starı bir kızdan almadı mı? Kadın paylaşmadı bile. Bize kimse o kadar destek çıkmadı. Ben ilk çıktığında çok destek oldum. Olmuyor yani zorlamanın anlamı yok. 'Ben dünya starı olacağım' diyor sonra çocuk dizisinde başrolsün. Artık Hira bile açıp seyretmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Ekran Alıntısı

"ALEYNA'NIN SERVETİ SENİ DEĞİL TARKAN'I GEÇER"

Tuğba Ekinci, Aleyna Tilki'yi hedef alan Demet Akalın'a açtı ağzını yumdu gözünü. Akalın'ın komplekse girdiğini ifade eden Ekinci, "Aleyna hepimizin kızı yaşında çok ayıp yaptığın. Aleyna bizim yaşımıza geldiğinde emin ol serveti değil seninkini Tarkan’ınkini geçer. Biraz vizyon lazım anlaman için hani... Seneye de Yetenek Sizsiniz jüri koltuğuna oturacaktır. Evde kalmış kızların kadın programı senin olsun." sözleriyle gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki Demet Akalın Tuğba Ekinci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
ulan ne iş yaptığınız beli deyil .serveti yarıştırıyorsunuz reziler biz sizin bir sanatınız haricinde hey yerinizi gördük
Türkiyede cahillik bitmedikce siz servetinize servet katarsınız.. Türkiyede sürü halinde yasamak bitmedikce bu düzen boyle devam edeeeer..
Tuğba eküciyi zerre sewmem ama demet görgüsüzüne ağzının payını vermiş brawo, demette kocası batınca hemen boşandı paracıklarını alırlar diye,ahlaksızlığın em büyüğü,utanmadan da hala beraber yaşıyorlar,aslında hiç bişey hak etmiyo ama malesef burası Türkiye,el üstünde tutmamız gereken insanlar ayaklar altında,ayaklar altında olması gerekenlerde el üstünde,bu olayda bize dünyanın en cahil ve görgüsüz milleti olduğumuzu gösteriyo malesef..

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