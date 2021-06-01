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Tuğba Ekinci'den olay yaratan hareket: "Geçinemiyoruz" diyen ünlüler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi!

01.06.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Dün açıklanan yeni önlemlerin ardından müzisyenler ve sanatçılara yönelik bir gelişmenin yaşanmaması, onlarca ünlüyü ayağa kaldırdı. Alınan tedbirler kapsamında görmezden gelindiğini ifade eden müzisyenler seslerini yaptıkları paylaşımlar ile duyurmaya çalıştı. Ekinci ise bugün yaptığı paylaşımla meslektaşlarını karşısına aldı.

Tuğba Ekinci'den olay yaratan hareket: "Geçinemiyoruz" diyen ünlüler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi!

Her fırsatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisini gösteren şarkıcı Tuğba Ekinci gönderilerine bir yenisini daha ekledi. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çalışamadıkları için tepki gösteren müzisyenlere gönderme yaparak "Dünyanın en karizmatik Cumhurbaşkanı sizden müzisyenlerin tavrı adına özür diliyorum" ifadelerini kullandı. Ekinci, paylaşımıyla eleştirilerin hedefi oldu.

MESLEKTAŞLARINI KARŞISINA ALDI

Yeni normalleşme tedbirleri kapsamında konserler, tiyatro ve sinema sektörlerine ilişkin beklenen izinler verilmeyince birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından tepki göstererek "Geçinemiyoruz" şeklinde isyan etti. Ünlü isimlerin tepkilerinden rahatsız olan Ekinci ise Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak "Dünyanın en zeki en karizmatik Cumhurbaşkanı sizden müzisyenlere göre bir düzenleme bekliyorum. Meslektaşlarımın hitap şekilleri için ben özür dilerim. Adam gibi istemeye telaffuzu öğrenemediler ne yazık ki" şeklinde not düştü.


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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Tuğba Ekinci
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