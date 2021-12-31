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Tuğba Ekinci'den tartışma yaratan taciz yorumu! "Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor"

31.12.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan'ın Youtube'da sunduğu Gör Beni programına konuk olan Tuğba Ekinci'den tepki çeken taciz yorumu! Hiç tacize uğramadığını söyleyen Ekinci, "O seviyeye getiren bayanlar. Kadınlarımız zevkini alınca suçluyor" yorumuyla gündem oldu.

Tuğba Ekinci'den tartışma yaratan taciz yorumu! "Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor"

Seyhan Soylu'nun moderatörlüğünde Flash TV'de ekrana gelen Al Sana Haber'de bir süre yorumculuk yapan, daha sonra ayrılıp tekrar başlamasının ardından Soylu'yla girdiği tartışma sonrası programı yine bırakan Tuğba Ekinci, bu defa skandal bir açıklamaya imza attı.

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Youtube'da yayınlanan Armağan Çağlayan'ın sunduğu Gör Beni programının bu haftaki konuğu 'O Şimdi Asker' şarkısıyla ünlenen Tuğba Ekinci oldu.

"HANİ DERLER YA TACİZE UĞRADIM DİYE..."

Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Tuğba Ekinci, "Bu zamana kadar deliyle, manyakla uğraşmadım. Hani derler ya tacize uğradım diye başıma hiç böyle bir şey gelmedi" demesi üzerine Armağan Çağlayan, "Şanslısınız" dedi.
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"O SEVİYEYE GETİREN BAYANLAR"

Bunun üzerine durumun şans olmadığını söyleyen Ekinci, "Ben onu her zaman şöyle düşünüyorum; O seviyeye getiren bayanlar" dedi. Söylediğinin tepki çekeceğini fark eden Ekinci, "Sokaktaki sapıktan bahsetmiyorum" diyerek düzeltmeye çalışsa da sonradan söyledikleriyle yine şaşırttı.

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"KADIN ZEVKİNİ ALDIKTAN SONRA SUÇLUYOR"

Linç geleceğinden çekinen Ekinci, "Linç mi bu? Normal insandan bahsediyorum. Mesela sevgilisini seviyor, sonrasında şikayet ediyor. Sen onu zaten öyle aldın. Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor." şeklinde konuştu.

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HİÇ OY VERMEMİŞ

Nihat Doğan ile tartışmasından bahseden Ekinci siyasete değinerek, "AK Partiye oy vermem ama Erdoğan'ın dik duruşunu seviyorum" diyerek bu zamana kadar AK Parti'ye hiç oy vermediğini de açıkladı.


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Tuğba Ekinci
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