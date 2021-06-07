Tuğba Ekinci Erkan Petekkaya'ya ateş püskürdü: "Lan dümbük hayırdır sen"

Dila Hanım, Paramparça ve Öyle Geçer Zaman ki gibi başarılı projelerde yer almasıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Erkan Petekkaya yaptığı son paylaşım ile eleştirilerin hedef noktası oldu. Son olarak Kırmızı Oda adlı dizide hayranlarının karşısına çıkan Petekkaya, TV8 düzenlenen bir organizasyonda Kerimcan Durmaz'a ödül vermesini eleştirmişti. Ünlü oyucunun bu paylaşımına birçok eleştiri gelirken, Tuğba Ekinci'de Petekkaya'ya ağır konuştu.

Tuğba Ekinci Erkan Petekkaya'ya ağır konuştu!

Erkan Petekkaya, geçtiğimiz günlerde TV8'dedüzenelenen organizasyonda Kerimcan Durmaz'a ödül verilmesinin ardından kanalın sahibi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi. "Kanalınızda olmaktan utanıyorum" paylaşımında bulunmuştu.

Ünlü oyuncunun bu paylaşımına binlerce tepki yağarken, sanat camiası da Kerimcan Durmaz'ı yalnız bırakmadı.

Acun Efendi yuh 'En İyi Çıkış' ve 'En İyi Klip' ödüllerini alan Durmaz'a tepki gösteren ünlü oyuncu, şarkıcının uçaktaki görüntülerini hatırlatarak "Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan. Acun Efendi yuh" dedi.

Paylaşımını sildi Petekkaya, konuyla ilgili TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'yı eleştirdiği paylaşımını kısa süre sonra kaldırması ise dikkatlerden kaçamadı.

Kerimcan Durmaz sessizliğini korurken, Acun Ilıcalı'dan yanıt gecikmedi.

Acun'dan yanıt gecikmedi Acun Ilıcalı, 'Survivor'daki konseyde Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesinin kendisine Twitter'dan tepki göstermesi üzerine, "Twitter dediğin konu iki gün evvel bizde dizi yapan adam bana küfretti" diyerek, Erkan Petekkaya'ya da göndermede bulundu.

Tuğba Ekinci ağır konuştu Ünlü oyuncunun paylaşımına bir tepkide şarkıcı Tuğba Ekinci'den geldi. Ünlü şarkıcı Petekkaya'ya ağır konuştu.