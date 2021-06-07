MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tuğba Ekinci Erkan Petekkaya'ya ateş püskürdü: "Lan dümbük hayırdır sen"

Tuğba Ekinci Erkan Petekkaya'ya ateş püskürdü: "Lan dümbük hayırdır sen"

07.06.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şu sırlalar 'Kırmızı Oda' adlı dizide Sadi karakteriyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Erkan Petekkaya, son açıklaması ile eleştirilerin hedefi olmuştu. Rol aldığı dizinin kanalında düzenlenen ödül töreninde Kerimcan Durmaz'a ödül verilmesine tepki göstermişti. Ünlü oyuncunun sosyal medyayı ayağa kaldıran paylaşımına bir eleştiri de şarkıcı Tuğba Ekinci'den geldi.

Dila Hanım, Paramparça ve Öyle Geçer Zaman ki gibi başarılı projelerde yer almasıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Erkan Petekkaya yaptığı son paylaşım ile eleştirilerin hedef noktası oldu. Son olarak Kırmızı Oda adlı dizide hayranlarının karşısına çıkan Petekkaya, TV8 düzenlenen bir organizasyonda Kerimcan Durmaz'a ödül vermesini eleştirmişti. Ünlü oyucunun bu paylaşımına birçok eleştiri gelirken, Tuğba Ekinci'de Petekkaya'ya ağır konuştu.

Tuğba Ekinci Erkan Petekkaya'ya ağır konuştu!

Erkan Petekkaya, geçtiğimiz günlerde TV8'dedüzenelenen organizasyonda Kerimcan Durmaz'a ödül verilmesinin ardından kanalın sahibi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi. "Kanalınızda olmaktan utanıyorum" paylaşımında bulunmuştu.
Ünlü oyuncunun bu paylaşımına binlerce tepki yağarken, sanat camiası da Kerimcan Durmaz'ı yalnız bırakmadı.

Acun Efendi yuh

Acun Efendi yuh
'En İyi Çıkış' ve 'En İyi Klip' ödüllerini alan Durmaz'a tepki gösteren ünlü oyuncu, şarkıcının uçaktaki görüntülerini hatırlatarak "Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan. Acun Efendi yuh" dedi.

Paylaşımını sildi

Paylaşımını sildi
Petekkaya, konuyla ilgili TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'yı eleştirdiği paylaşımını kısa süre sonra kaldırması ise dikkatlerden kaçamadı.
Kerimcan Durmaz sessizliğini korurken, Acun Ilıcalı'dan yanıt gecikmedi.

Acun'dan yanıt gecikmedi

Acun'dan yanıt gecikmedi
Acun Ilıcalı, 'Survivor'daki konseyde Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesinin kendisine Twitter'dan tepki göstermesi üzerine, "Twitter dediğin konu iki gün evvel bizde dizi yapan adam bana küfretti" diyerek, Erkan Petekkaya'ya da göndermede bulundu.

Tuğba Ekinci ağır konuştu

Tuğba Ekinci ağır konuştu
Ünlü oyuncunun paylaşımına bir tepkide şarkıcı Tuğba Ekinci'den geldi. Ünlü şarkıcı Petekkaya'ya ağır konuştu.

Lan dümbük hayırdır sen ilk defa mı ağır abi rolü aldın

Lan dümbük hayırdır sen ilk defa mı ağır abi rolü aldın
Ekinci açıklamasında "Lan dümbük hayırdır sen ilk defa mı ağır abi rolü aldın, etkisinde mi kaldın? Çık rolünden sana ne lan Kerimcan'dan Acun'dan tv8'den sen önce melek gibi karına sadık ol kendi hayatına bak! Adamsan aç telefon söyle" sözleriyle dikkat çekti.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya Kerimcan Durmaz Tuğba Ekinci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
Hele Tuba’ya bak sen, adama destek vereceğine kime hizmet ediyosunuz olm siz, ahlaksızlığa göz yumulsun öyle mi? ne halt olduğu belli olmayan bir mahluk geberir umarım..
Ya tuğba hadi bi uza önünden ye.Tv8 ortağı mısın?Acun ile nasıl bir ilişkin yada beklentin var?Sana ne bu konudan?Ne rahatsız etti seni?Homofobik bir adam değilim ama bu kerimcan a ayar oluyorum hareketlerine
memleketin heryerinden kalitesizlik akıyor

En Çok Okunan Haberler

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Veliler tepki gösterdi! Valilik'ten 'LGS' incelemesi

Veliler tepki gösterdi! Valilik'ten 'LGS' incelemesi

Bülent Serttaş'ın yeni klibinde çıplak kadınlar oynadı!

Bülent Serttaş'ın yeni klibinde çıplak kadınlar oynadı!

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Bodrum'da sezonu açtı! Nefes kesen pozlar

Bodrum'da sezonu açtı! Nefes kesen pozlar

Cinsel ilişkisini kasede almıştı! Samimi sözler

Cinsel ilişkisini kasede almıştı! Samimi sözler

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz

İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ağır konuştu! "Kenar mahalle dilberi!"

Ağır konuştu! "Kenar mahalle dilberi!"

Ekranların 'Sabah Şekeri'ydi! Melike Öcalan adeta zamanı durdurdu

Ekranların 'Sabah Şekeri'ydi! Melike Öcalan adeta zamanı durdurdu

Bomba iddia: Kendini mehdi olarak görüyor! Oğlunu ise...

Bomba iddia: Kendini mehdi olarak görüyor! Oğlunu ise...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.