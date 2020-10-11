MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tuğba Ekinci Kaan Yıldırım imasıyla Hadise’ye gönderme yaptı!

Tuğba Ekinci Kaan Yıldırım imasıyla Hadise’ye gönderme yaptı!

11.10.2020 17:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tuğba Ekinci Kaan Yıldırım imasıyla Hadise’ye gönderme yaptı!

Geçtiğimiz Mart ayından bu yana aşkları doldu dizgin devam eden Hadise ve Kaan Yıldırım ilişkisine bir yorum da şarkıcı Tuğba Ekinci’den geldi. Sevilen çiftin fotoğraflarını paylaşan ünlü şarkıcının sözleri tepki topladı.

Yaz başında albüm tanıtımı için kalçasının fotoğrafını paylaşmasıyla gündeme gelen Tuğba Ekinci bu sefer de Hadise’ye yaptığı gönderme ile sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Şarkıcı Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım’ın beraber çekilen fotoğtaflarını paylaşan Tuğba Ekinci’nin Kaan Yıldırım için söylediği sözler yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

‘OĞLAN MEŞHUR OLDU’

tuğba ekinci
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatlerine çekmeyi başaran Tuğba Ekinci’nin hedefinde Kaan Yıldırım ve Hadise çifti yer aldı. Mutlu ilişkilerinin gözler önünde yaşamaya başlayan çift için Ekinci, “Görevi Hadise’ye teslim ettim. Oğlan meşhur oldu” notunu ekledi. Tuğba Ekinci’nin Kaan Yıldırım’ın Hadise ile ünlendiğini ima etmesi ise çiftin hayranlarını kızdırdı. Tuğba Ekinci’nin paylaşımına Hadise ve Kaan Yıldırım cephesi sessizliğini korudu.

Tuğba Ekinci yeni aşkını sosyal medyadan itiraf etti!Tuğba Ekinci yeni aşkını sosyal medyadan itiraf etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu duyurdu! Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Bakan Soylu duyurdu! Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Taksim'de iki grup arasında bıçaklı kavga!

Taksim'de iki grup arasında bıçaklı kavga!

Ermenistan Gence şehrine füzeyle saldırdı! Ölü ve yaralılar var

Ermenistan Gence şehrine füzeyle saldırdı! Ölü ve yaralılar var

Salgının başından bu yana en yüksek rakam

Salgının başından bu yana en yüksek rakam

Acı haber gece yarısı geldi! 1 askerimiz şehit düştü

Acı haber gece yarısı geldi! 1 askerimiz şehit düştü

Türkiye'ye dönünce sevinçten yeri öptüler

Türkiye'ye dönünce sevinçten yeri öptüler

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Boşanma aşamasında yeni aşkını ilan etti!

Boşanma aşamasında yeni aşkını ilan etti!

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Olay aşk iddiası! Yaş farkı gündem oldu

Olay aşk iddiası! Yaş farkı gündem oldu

Sadakatsiz daha ilk bölümden iddialı!

Sadakatsiz daha ilk bölümden iddialı!

Eski sevgili isyan etti! '3 erkekle yattı'

Eski sevgili isyan etti! '3 erkekle yattı'

Diğer Haberler

Survivor Mert Öcal aşk hayatı için takipçilerinden yardım istedi!

Hayranlarına seslendi: ‘Güzel kızmış söylesenize...’

Ünlü oyuncu Zeynep Tokuş yaptığı yoga hareketleriyle sosyal medyayı salladı!

Esnekliği görenleri şaşkına çevirdi!

Baba olan Soner Sarıkabayı eşi oğluyla görüntülendi

Doğumu anlattı! 'Ağlarken kucağıma verdiler...'

Survivor Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı işlerini birleştirdi!

Bu anlar sosyal medyayı salladı

Çağrı Atakan Eda Taşpınar'a laf atanları dövdü mü?

Sevgilisine laf atanları dövdü mü? O geceyi anlattı

Karnı burnunda olan Ayşecan Tatari pozuyla beğeni topladı! 'Hoşgeliyorsun kız çocuğum'

Karnı burnunda poz! 'Elim de hep karnımda'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.