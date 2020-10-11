Tuğba Ekinci Kaan Yıldırım imasıyla Hadise’ye gönderme yaptı!

Yaz başında albüm tanıtımı için kalçasının fotoğrafını paylaşmasıyla gündeme gelen Tuğba Ekinci bu sefer de Hadise’ye yaptığı gönderme ile sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Şarkıcı Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım’ın beraber çekilen fotoğtaflarını paylaşan Tuğba Ekinci’nin Kaan Yıldırım için söylediği sözler yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

‘OĞLAN MEŞHUR OLDU’



Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatlerine çekmeyi başaran Tuğba Ekinci’nin hedefinde Kaan Yıldırım ve Hadise çifti yer aldı. Mutlu ilişkilerinin gözler önünde yaşamaya başlayan çift için Ekinci, “Görevi Hadise’ye teslim ettim. Oğlan meşhur oldu” notunu ekledi. Tuğba Ekinci’nin Kaan Yıldırım’ın Hadise ile ünlendiğini ima etmesi ise çiftin hayranlarını kızdırdı. Tuğba Ekinci’nin paylaşımına Hadise ve Kaan Yıldırım cephesi sessizliğini korudu.