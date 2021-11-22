Tuğba Ekinci kavga ettiği Seyhan Soylu ile buluştu! Programa dönüyor mu?

Geçtiğimiz 10 Kasım'da Al Sana Haber programında Türk-Kürt tartışması çıkmış ve Tuğba Ekinci yayını terk etmişti. Bunun üstüne Seyhan Soylu, Tuğba Ekinci'nin WhatsApp mesajlarını ifşa etmişti.

Nihat Doğan ve Seyhan Soylu ile kavga eden Tuğba Ekinci bir daha programa çıkmama kararı almıştı. Geçtiğimiz gün ise şaşırtan bir gelişme yaşandı.

Seyhan Soylu önce Ekinci ile çekilen görüntüleri paylaştı. Ekinci bu görüntülere "Bir gece aniden gelebilirim" yazdı. Ardından ise Soylu ve Ekinci yemekte buluştu.

Bu gelişmeler "Tuğba Ekinci geri mi dönecek?" sorularını akla getirdi.

Programda geçtiğimiz günlerde de Ebru Polat ve Bahar Candan kavga etmişti.





