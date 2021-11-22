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Tuğba Ekinci kavga ettiği Seyhan Soylu ile buluştu! Programa dönüyor mu?

22.11.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuğba Ekinci, Seyhan Soylu, Nihat Doğan, Bahar Candan ve Ebru Polat'ın bulunduğu 'Al Sana Haber' programındaki kavga sonrası Tuğba Ekinci yayını terk etmişti. Ekinci'nin son paylaşımları "Dönüyor mu?" sorularını akıllara getirdi.

Tuğba Ekinci kavga ettiği Seyhan Soylu ile buluştu! Programa dönüyor mu?

Geçtiğimiz 10 Kasım'da Al Sana Haber programında Türk-Kürt tartışması çıkmış ve Tuğba Ekinci yayını terk etmişti. Bunun üstüne Seyhan Soylu, Tuğba Ekinci'nin WhatsApp mesajlarını ifşa etmişti.

Nihat Doğan ve Seyhan Soylu ile kavga eden Tuğba Ekinci bir daha programa çıkmama kararı almıştı. Geçtiğimiz gün ise şaşırtan bir gelişme yaşandı.

Seyhan Soylu önce Ekinci ile çekilen görüntüleri paylaştı. Ekinci bu görüntülere "Bir gece aniden gelebilirim" yazdı. Ardından ise Soylu ve Ekinci yemekte buluştu.

Tuğba Ekinci ve Nihat Doğan kavgası sonrası mesajlar ifşa oldu! Ekinci yerine Nurseli İdiz geldiTuğba Ekinci ve Nihat Doğan kavgası sonrası mesajlar ifşa oldu! Ekinci yerine Nurseli İdiz geldi

Bu gelişmeler "Tuğba Ekinci geri mi dönecek?" sorularını akla getirdi.

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Programda geçtiğimiz günlerde de Ebru Polat ve Bahar Candan kavga etmişti.

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Nihat Doğan Seyhan Soylu Tuğba Ekinci
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