Tuğba Ekinci mezarlık alanlara isyan etti

Şarkıcı Tuğba Ekinci, zaman zaman yaptığı çıkışların yanı sıra sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla da konuşuluyor. Ekinci son günlerde tatil pozlarıyla dikkat çekiyor.

Tuğba Ekinci son olarak önce mezarlık paylaşımı yaptı sonra ise bikinili pozlarını takipçilerine sundu. İlginç yorumlarıyla dikkat çeken Ekinci mezarlık satın alanları eleştirdi.

Ekinci paylaşımında "Ölmeden mezarlarını ayırtanlar gördüm. Sanırsınız ölüme hazır ve nazırlar. Oysa bu bile dünya toprağına düşkünlüğün, açgözlülüğün ve sahiplenmenin başka bir türü" dedi.

Ekinci daha sonra ise cesur bikini tercihiyle poz verdi. Ekinci'nin paylaşımına ise beğeni yağdı.



Ekinci geçtiğimiz günlerde de "Kadın dediğin hafiften ele gelecek. Fazla değil" notuyla bikinili pozlarını paylaşmıştı.

