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Tuğba Ekinci mezarlık alanlara isyan etti

24.06.2021 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Instagram'dan kırmızı bikinili fotoğrafını paylaşan Ekinci, fotoğrafının üzerine, "Kadın dediğin hafif ele gelecek, fazla değil" notunu düşmüştü. Ekinci şimdi de mezarlık alanlara isyan etti ve ardından da bikinili pozlarını paylaşarak gündeme geldi.

Tuğba Ekinci mezarlık alanlara isyan etti

Şarkıcı Tuğba Ekinci, zaman zaman yaptığı çıkışların yanı sıra sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla da konuşuluyor. Ekinci son günlerde tatil pozlarıyla dikkat çekiyor.

Tuğba Ekinci son olarak önce mezarlık paylaşımı yaptı sonra ise bikinili pozlarını takipçilerine sundu. İlginç yorumlarıyla dikkat çeken Ekinci mezarlık satın alanları eleştirdi.

ğığığığı

Ekinci paylaşımında "Ölmeden mezarlarını ayırtanlar gördüm. Sanırsınız ölüme hazır ve nazırlar. Oysa bu bile dünya toprağına düşkünlüğün, açgözlülüğün ve sahiplenmenin başka bir türü" dedi.

Ekinci daha sonra ise cesur bikini tercihiyle poz verdi. Ekinci'nin paylaşımına ise beğeni yağdı.

Ekran Alıntısı
Ekinci geçtiğimiz günlerde de "Kadın dediğin hafiften ele gelecek. Fazla değil" notuyla bikinili pozlarını paylaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
bikini Tuğba Ekinci
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Tek kelime iğreti bir insan....
oysa ki paran varsa ölmeden önce ne çok alınacak şey var dünyada....

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