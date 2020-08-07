Tuğba Ekinci’nden hedefi belli olmayan gönderme!

Geçtiğimiz günlerde Son Dakika isimli yeni şarkısını ve klip çalışmasını duyurmak için Instagram hesabından kalçalı pozunu paylaşan Tuğba Ekinci hayranlarını şaşırtmayı başarmıştı. Siyah tangası ve ten rengi file çoraplarıyla poz veren Ekinci eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Şarkı tanıtım görüntülerinin etkisi sürerken Tuğba Ekinci Intagram fenomeni Murat Övüç’e desteğiyle yeni bir polemiğe imza attı. Yeşim Salkım-Murat Övüç gerginliğinde çoğu kişiden farklı bir tavır sergileyen Ekinci, sosyal medya fenomenine sahip çıktı. Ünlü sanatçı bu sefer de bayram yardımı çıkışıyla dikkatleri üzerine çekti.

‘KAÇ KİŞİYE YARDIM ETTİNİZ?’



Kurban Bayramı’nın bitmesiyle beraber şarkıcı Tuğba Ekinci Intagram hesabından şaşırtan bir paylaşıma daha imza attı. Selfie çekildiği bir fotoğrafı paylaşan Ekinci üstü kapalı bir şekilde bayram yardımlarının hesabını sordu. Ekinci’nin fotoğrafına “Kaç kişiye yardım ettiniz. Koca bayram geldi geçti. Etrafınızı görmeden geçmeyin. Elinizden ne geliyorsa hadi göreyim sizi evlatlar. Gıybetten ibaret olmayın” notunu düştü. Ekinci’nin sözleri kimi takipçileri tarafından alkışlanırken; kimilerinin de eleştirilerine neden oldu.

