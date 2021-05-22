MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tuğba Ekinci'nin bikinili pozu sosyal medyayı salladı! İki sezondur aynı bikiniyi giymesi dikkatlerden kaçmadı

Tuğba Ekinci'nin bikinili pozu sosyal medyayı salladı! İki sezondur aynı bikiniyi giymesi dikkatlerden kaçmadı

22.05.2021 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuğba Ekinci Instagram hesabı üzerinden yaz sezonunun ilk bikinili pozunu paylaştı. Binlerce beğeni ve yorum alan o paylaşımın ardından dikkat çeken bir detay ortaya çıktığı. Fenomen şarkıcı Tuğba Ekinci, geçtiğimiz yaz sezonunda aynı bikinili ile pek çok kez paylaşım yapmıştı.

Tuğba Ekinci'nin bikinili pozu sosyal medyanın gündemine oturdu. 2021 yaz sezonunu ilk bikinili karesini paylaştı. Tuğba Ekinci'nin bikinili pozuna binlerce beğeni ve yorum gelirken, o detay dikkatlerden kaçmadı....

Tuğba Ekinci'nin bikinili paylaşımları sosyal medyayı salladı

Tuğba Ekinci Instagram hesabı üzerinden bikinili videosunu paylaştı. O paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.
Ancak, Tuğba Ekinci'yi takip edenler Instagram sayfasındaki o detayı atlamadı.
Tuğba Ekinci'nin geçtiğimiz sezon da birçok kez aynı bikinili ile paylaşım yapması dikkatlerden kaçmadı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya bikini Tuğba Ekinci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sedat Peker'in internet sitesine mahkemeden erişim engeli

Sedat Peker'in internet sitesine mahkemeden erişim engeli

Polonya, Türkiye'den SİHA alacak! "Bu, gerçek bir silah"

Polonya, Türkiye'den SİHA alacak! "Bu, gerçek bir silah"

Erdoğan, "Çağ atlayacak" diyerek duyurdu

Erdoğan, "Çağ atlayacak" diyerek duyurdu

Canlı yayında şoke eden sözler! Ailesi fenalık geçirdi

Canlı yayında şoke eden sözler! Ailesi fenalık geçirdi

10 yıldır nasıl saklandığı ortaya çıktı!

10 yıldır nasıl saklandığı ortaya çıktı!

Emekliye Temmuz'da çifte müjde

Emekliye Temmuz'da çifte müjde

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Beyaz tulumu iç çamaşırsız giydi

Beyaz tulumu iç çamaşırsız giydi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İsyan etti! "Fotoğraf çekmek için yarışmadınız mı?"

İsyan etti! "Fotoğraf çekmek için yarışmadınız mı?"

Sergen Yalçın'ın genç sevgilisinden iddialı pozlar

Sergen Yalçın'ın genç sevgilisinden iddialı pozlar

Ünlü şarkıcıdan acı haber geldi

Ünlü şarkıcıdan acı haber geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.