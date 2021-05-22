Tuğba Ekinci'nin bikinili pozu sosyal medyayı salladı! İki sezondur aynı bikiniyi giymesi dikkatlerden kaçmadı

Tuğba Ekinci'nin bikinili pozu sosyal medyanın gündemine oturdu. 2021 yaz sezonunu ilk bikinili karesini paylaştı. Tuğba Ekinci'nin bikinili pozuna binlerce beğeni ve yorum gelirken, o detay dikkatlerden kaçmadı....
Tuğba Ekinci'nin bikinili paylaşımları sosyal medyayı salladı
Tuğba Ekinci Instagram hesabı üzerinden bikinili videosunu paylaştı. O paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.
Ancak, Tuğba Ekinci'yi takip edenler Instagram sayfasındaki o detayı atlamadı.
Tuğba Ekinci'nin geçtiğimiz sezon da birçok kez aynı bikinili ile paylaşım yapması dikkatlerden kaçmadı.
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