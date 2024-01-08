MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tuğba Ekinci'ye açık açık sordular: "Hiç arabada seviştin mi?"

Tuğba Ekinci'ye açık açık sordular: "Hiç arabada seviştin mi?"

08.01.2024 12:58 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımları, yorumları ve pozlarıyla adından söz ettiren Tuğba Ekinci, Bize Kaldı programına konuk oldu. Müstehcen pozlarıyla adından söz ettiren Ekinci "Hiç arabada seviştin mi?" sorusuna bakın ne yanıt verdi.

Son zamanlarda yaptığı danslarla ve ilginç açıklamalarla adından sıkça söz ettiren Tuğba Ekinci, sivri dilli açıklamalarla da magazin gündemini epey meşgul eden isimlerden biri.

Ekinci son olarak Bize Kaldı programına konuk oldu. Programda kendisine "Hiç arabada seviştin mi? Bunu Kerimcan'a da sormuştuk" denildi. Tuğba Ekinci ise "Hayır! Ona ne soruyorsun o zaten... O soruyu sorman saçma! Kerimcan çok tatlı zararı kendine sevişme canım arabada" yanıtını verdi.

rtrr

Ekinci "İlk buluşmada öpüştün mü?" sorusuna ise "Ne genç kızken ne şimdi hiç.." dedi.

Olaylı gece! Rol arkadaşına yumruk atıp... Olaylı gece! Rol arkadaşına yumruk atıp...

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Olaylı gece! Rol arkadaşına yumruk atıp...Olaylı gece! Rol arkadaşına yumruk atıp...
"Beni çok zorladı" diyerek açıkladı: Savcılık..."Beni çok zorladı" diyerek açıkladı: Savcılık...
O cezaevindeyken yeni şubesi açıldı! Hayranları izdiham yarattı O cezaevindeyken yeni şubesi açıldı! Hayranları izdiham yarattı
Anahtar Kelimeler:
Tuğba Ekinci sosyal medya magazin
En Çok Okunan Haberler
ÖZEL | Vakalar arttı, endişe başladı: Yeni bilinmeyen salgın mı var?

ÖZEL | Vakalar arttı, endişe başladı: Yeni bilinmeyen salgın mı var?

2000-2008 arası sigorta girişi olan SSK 4a, Bağ-Kur 4b’li çalışanlar dikkat!

2000-2008 arası sigorta girişi olan SSK 4a, Bağ-Kur 4b’li çalışanlar dikkat!

Emekli maaş promosyonu '20 bin TL artabilir' iddiası

Emekli maaş promosyonu '20 bin TL artabilir' iddiası

Otomobilde tarihi yılın karnesi!

Otomobilde tarihi yılın karnesi!

Galatasaray'a sponsor oldular! İşler hesapladıkları gibi gitmedi: Dev şirket konkordato istedi

Galatasaray'a sponsor oldular! İşler hesapladıkları gibi gitmedi: Dev şirket konkordato istedi

Krizin üstüne geldi: 'Türkiye'deki o televizyon kanalını satın alıyorlar'

Krizin üstüne geldi: 'Türkiye'deki o televizyon kanalını satın alıyorlar'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kompakt tasarımıyla öne çıkıyor, pratik ve etkili bir tıraş deneyimi sunuyor!

Kompakt tasarımıyla öne çıkıyor, pratik ve etkili bir tıraş deneyimi sunuyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.