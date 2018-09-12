Tuğba ile sevgilisini öldüren baba- oğul tutuklandı

Engin ÖZMEN/KIRKLARELİ, (DHA) - KIRKLARELİ'de, barda garsonluk yapan Tuğba Yıldırım (27) ve birlikte yaşadığı Caner Atlı'yı öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan genç kadının babası Abdülkadir Yıldırım (53) ile ağabeyi Abdülvahap Yıldırım (30), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstanbul'da oturan Abdülkadir Yıldırım, önceki gece, oğlu Abdülvahap ile birlikte kızı Tuğba'nın 2 yıldır birlikte yaşadığı Caner Atlı'nın Kırklareli'deki evine gitti. Kızını geri dönmesi için ikna edemeyen baba- oğul, çıkan tartışmada, Tuğba Yıldırım ile Caner Atlı'yı tabancayla öldürerek kaçtı. Ağır yaralanan Yıldırım ve Atlı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Baba- oğul ise otomobille İstanbul'a kaçarken yakalanıp, gözaltına alındı.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan ve kız kardeşi ile sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden Abdülvahap Yıldırım'ın, "Kız kardeşimin kötü yola düşeceğini düşündüğüm için vurdum" dediği öğrenildi. Abdülkadir Yıldırım ise kızını Caner Atlı ile nikahlanması için ikna etmeye gittiğini, oğlunun öldürme fikrinden ise haberi olmadığını öne sürdü. Emniyette işlemleri tamamlanan Abdülkadir ve oğlu Abdülvahap Yıldırım, çelik yelek giydirilerek, Kırklareli Adliyesi'ne sevk edildi. Baba- oğul, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmek' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.
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