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Tuğba Özay’dan ‘tek gecelik ilişki’ çıkışı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.05.2018 10:52 | Son Güncelleme

Bir dönem Survivor'a katılan model Tuğba Özay özel hayatı ve cinsellikle ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü

Tuğba Özay’dan ‘tek gecelik ilişki’ çıkışı!

Sadece güzelliğiyle değil dobra tavırlarıyla da öne çıkan ve sosyal medya paylaşımlarıyla haber olan Tuğba Özay, Posta’ya verdiği röportajda ilginç açıklamalarda bulundu. Karşı cinsle yaşadığı ilişkilerde oldukça iddialı olduğuna dair yorumlarda bulunan Özay’ın röportajından öne çıkan kısımlar şöyle:

Neden sizi kimseyle ele ele göremiyoruz?

Hiçbir zaman göremezsiniz. “Beni el ele göreceğiniz insan eşim olacak” demiştim. Aynen öyle oldu. Onun öncesinde de ilişkilerim oldu ama basın beni hiçbir zaman öyle iki günde aşık oldum deyip ortaya çıkan kadın olarak görmedi. Eski eşimi bile evlenmemizin iki hafta öncesine kadar gizledim. Bu saklamak değil sakınmak.

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Şu an hayatınızda aşk var mı?

Hayır. Kendimi işime adadım. Hayat sadece ilişki veya cinsellik yaşamaktan ibaret değil.

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Tek gecelik ilişkiler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Tek gecelik ilişki tek gecelik haz bence. Sadece aşık olduğum insanla öpüşebilirim. Dudak yoluyla, nefes yoluyla enerjiler birbirine geçiyor. Niye başkasının kötü enerjisini içime alayım ki! Tek gece onunla, tek gece bununla, tek gece şununla… Hayırdır ya! Benim ruhum, benim bedenim, benim dudaklarım ve benim saçlarım çok değerli. Herkes dokunamaz.

Bir erkeğin seksi imajınıza aldanıp hayal kırıklığına uğrama ihtimali var mı?

Valla bir erkek benimle asla hayal kırıklığı yaşamaz. Aksine her konuda ummadığı şeyler yaşar. İsterse 40 yaşına gelmiş, birçok kadınla birlikte olmuş olsun. Bana gelince bir durur yani!


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