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Tuğba Özay'dan yeni şarkı! Kibariye'nin 'Dinle' şarkısını seslendirdi

04.07.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü model Tuğba Özay, çocukluğunda elinde kaşık ile söylediği "Dinle" şarkısını rüyasında seslendirdiğini görünce şarkıyı söyleyip, klip çekti.

Tuğba Özay'dan yeni şarkı! Kibariye'nin 'Dinle' şarkısını seslendirdi

Sözü Oktay Ülkügüner’e bestesi Kadir Tapucu’ya ait şarkının düzenlemesini Suat Aydoğan üstlenirken nostaljik klibin yönetmenliğini Erkan Nas gerçekleştirdi.

Tuğba Özay

TUĞBA ÖZAY KİMDİR?

Tuğba Özay (d. 10 Şubat 1978, İzmir), Türk manken.

1995 Miss Model of the World dünya güzellik yarışmasında ikinci seçilmiştir. Aslen Trabzonludur.

Tuğba Özay

Ödüller kazanmış bir ders kitapları yazarı ve aynı zamanda şair olan babası Trabzon, öğretmen olan annesi Antalya kökenlidir.

Ortaöğrenimini Fenerbahçe Lisesi'nde yapmış,daha sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvar ve Tiyatro Bölümüne kaydolmuştur.

Tuğba Özay

Başlangıçta yelkencilik ve yüzme spor dallarına ağırlık vermiş, sonradan Fenerbahçe voleybol as takımında 5 yıl voleybol oynamıştır. Ayrıca motosiklet tutkusu ile tanınır.

Tuğba Özay

Mankenliğe 1994'de bir Vakko defilesi ile başlamıştır. Aynı "Sonradan Görmeler" televizyon dizisinde bir yüzme hocası rolü oynamıştır.

Tuğba Özay

1995'de Miss Model of Turkey seçilmiş, ardından Miss Model of the World yarışmasında ikinci seçilmiştir. Aynı yarışmada en iyi vücutlu model ödülünü de almıştır. 1996'da Paris'te kısa bir modellik kariyerine başlamış ise de, Türkiye'ye dönmüş, ancak yine de aynı yıl Avrupa Yılın Manken-Modeli seçilmiştir.

Tuğba Özay

1996 sonrası kariyerinin temel taşları şu şekilde sıralanabilir:

1997'de Mahsun Kırmızıgül ile "Hemşerim" TV dizisinde oynamış, "Aynalı Tahir" TV dizisinde bir yardımcı rol üstlenmştir.

Tuğba Özay

1998'de bir özel TV kanalında otomobil dünyası temalı bir program sunmuştur.

1999'de "Çiçek Taksi" TV dizisinde oynamıştır.

Sonraki yıllarda, "Zehirli Çiçek", "Yapayalnız" ve "Bizim Otel" gibi TV dizilerinde önemli roller almıştır.

Tuğba Özay

Mehmet Ali Erbil ile Çarkıfelek programını sunması kariyerinde belirleyici bir aşama olmuştur.

2001 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde en iyi manken-model seçilmiştir.

Ferhan Şensoy'un sahneye koyduğu "Dün Gece Ormanda Çok Komik Bir şey Oldu" oyunu ile öğrencilik yıllarının aşkı tiyatroya dönüş yapmıştır.
Tuğba Özay

Tuğba Özay hareketli özel hayatı ile de Türk magazin basınının gözdeleri arasında yer almaktadır.

Ağustos 2007 - Ocak 2008 tarihleri arasındaki hapishane günlerinin anılarını Haziran 2008'de "Bedel" adı altında kitaplaştırdı.

2010 yılında ilk albümü Armoni yayınlanmıştır.

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Tuğba Özay
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