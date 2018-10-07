Tuğba Özay'ın sahne kıyafeti olay oldu!

Kendisini 'Tabiatın Kızı' olarak tanımlayan Tuğba Özay, giydiği kıyafet ile sosyal medyada alay konusu oldu. Bursa'da bir mekanda sahne alan Tuğba Özay, sahne öncesi fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Özay'ın bir takipçisi paylaşıma, "Tuğba bu nasıl kıyafet gözlerimiz kanadı" yorumunu yaptı.

"GÖZLERİMİZ KANADI"

Takipçileri, Özay'ın kıyafetini eleştiri yağmuruna tuttu. Özay'ın bir takipçisi paylaşıma, "Tuğba hanım hiç yakışmamış kıyafet doğruya doğru." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Tuğba bu nasıl kıyafet gözlerimiz kanadı." yorumunu yaptı.

