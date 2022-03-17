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Tuğba Özay kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Tuğba Özay evli mi?

17.03.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuğba Özay 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtladı. Eski manken, canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özay sahnede Şebnem Ferah'ın Sil Baştan şarkısını seslendirmiş ve alay konusu olmuştu. Peki Tuğba Özay kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Tuğba Özay evli mi? İşte ünlü ismin hayatı ve biyografisi...

Tuğba Özay kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Tuğba Özay evli mi?

Tuğba Özay, TV 8'de ekrana gelen Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sunduğu 2. Sayfa adlı magazin programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eski model son olarak Şebnem Ferah'ın söylediği Sil Baştan şarkısını yorumladığı için gündem olmuştu. Peki Şarkıcı Kader kimdir? Nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa'nın konuğu şarkıcı şarkıcı Kader niye cezaevine girdi? Evli mi? Ünlü şarkıcının hayatı, biyografisi ve müzik kariyerine ilişkin bilgiler haberimizde.

Tuğba Özay kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

TUĞBA ÖZAY KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Tuğba Özay, 10 Şubat 1978’de İstanbul’da doğdu

Tuğba Özay’ın babası Trabzonlu annesi ise Antalyalıdır. Tuğba Özay, Fenerbahçe Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Haliç Üniversitesi Konservatuvar ve Tiyatro Bölümüne kaydolmuştur.

Başlangıçta yelkencilik ve yüzme spor dallarına ağırlık vermiş, sonradan Fenerbahçe voleybol as takımında 5 yıl voleybol oynamıştır.

Mankenliğe 1994'te bir Vakko defilesi ile başlamıştır. Aynı "Sonradan Görmeler" televizyon dizisinde bir yüzme hocası rolü oynamıştır.

Tuğba Özay kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

TUĞBA ÖZAY EVLİ Mİ?

1995'te Miss Model of Turkey seçilmiş, ardından Miss Model of the World yarışmasında ikinci seçilmiştir. Aynı yarışmada en iyi vücutlu model ödülünü de almıştır. 1996'da Paris'te kısa bir modellik kariyerine başlamış ise de, Türkiye'ye dönmüş, aynı yıl Avrupa Yılın Manken-Modeli seçilmiştir. Oyunculuk kariyerinde de başarılara imza atan Tuğba Özay, 2017 yılında ise engellilerin verdiği oylarla OnurAkayMedya tarafından "Yılın Oyuncusu" seçilmiştir. Tuğba Özay, 2009 yılında evlendiği Ludovic Fattizzo'dan 2019 yılında boşanmıştır.

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