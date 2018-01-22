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Tuğba Özay 'Survivor'da yaptığı hırsızlığı açıkladı!

MAGAZİN HABERLERİ | 22.01.2018 11:02 | Son Güncelleme 9 saat önce

Tuğba Özay, Survivor'da yarışırken yaptığı hırsızlığı anlattı.

İşte Özay'dan o samimi açıklamalar...

Tuğba Özay 'Survivor'da yaptığı hırsızlığı açıkladı!

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Televizyon ekranlarında yepyeni bir formatla kendine bir buçuk sezondur yer edinen spor&talk show programı Tahminim Pekmez her hafta sanat ailesinden konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

Televizyon ekranlarında yepyeni bir formatla kendine bir buçuk sezondur yer edinen spor&talk show programı Tahminim Pekmez her hafta sanat ailesinden konuklarını ağırlamaya devam ediyor.
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Ufuk Ağca ve Anıl Budak’ın moderatörlük koltuğunda oturduğu ve her Cuma saat 22.00’de 1AN TV ekranlarından canlı yayınlanan Tahminim Pekmez programına bu hafta, Tuğba Özay konuk oldu.

Ufuk Ağca ve Anıl Budak’ın moderatörlük koltuğunda oturduğu ve her Cuma saat 22.00’de 1AN TV ekranlarından canlı yayınlanan Tahminim Pekmez programına bu hafta, Tuğba Özay konuk oldu.
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Ufuk Ağca ve Anıl Budak’ın eğlenceli anlara sahne olan programında Survivor’daki günlerini anlatan Özay, adada zor şartlar altında nasıl şarkı yazdığını şu sözlerle anlattı:

Ufuk Ağca ve Anıl Budak’ın eğlenceli anlara sahne olan programında Survivor’daki günlerini anlatan Özay, adada zor şartlar altında nasıl şarkı yazdığını şu sözlerle anlattı:
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"Bir gün adada sabaha karşı 5’te uyandım. Kumsalda bir kütük vardı ona oturdum. Düşünün uçsuz bucaksız bir okyanusun kıyısında oturuyorsunuz ve yanınızda hiç kimse yok.

"Bir gün adada sabaha karşı 5’te uyandım. Kumsalda bir kütük vardı ona oturdum. Düşünün uçsuz bucaksız bir okyanusun kıyısında oturuyorsunuz ve yanınızda hiç kimse yok.
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Bir an bir ilham geldi hem de müziğiyle beraber. Ancak akılda tutmak mümkün değil onca söz ve müziği… Hemen bir çare düşündüm. Etrafta gezinmeye başladım belki karalayacak bir şeyler bulurum diye.

Bir an bir ilham geldi hem de müziğiyle beraber. Ancak akılda tutmak mümkün değil onca söz ve müziği… Hemen bir çare düşündüm. Etrafta gezinmeye başladım belki karalayacak bir şeyler bulurum diye.
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Sonrasında bize yardımcı olan Dominik’lileri gördüm. Masada oturuyorlardı. Masanın da üzerinde kalem vardı. Onu çaktırmadan aldım. Biraz ileri de de bir tuvalet kağıdı buldum. İşlem tamamdı. Tekrardan kütüğe geri döndüm ve kimse uyanmadan şarkıyı tamamladım.

Sonrasında bize yardımcı olan Dominik’lileri gördüm. Masada oturuyorlardı. Masanın da üzerinde kalem vardı. Onu çaktırmadan aldım. Biraz ileri de de bir tuvalet kağıdı buldum. İşlem tamamdı. Tekrardan kütüğe geri döndüm ve kimse uyanmadan şarkıyı tamamladım.
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Sonrasında bize yardımcı olan Dominik’lileri gördüm. Masada oturuyorlardı. Masanın da üzerinde kalem vardı. Onu çaktırmadan aldım. Biraz ileri de de bir tuvalet kağıdı buldum. İşlem tamamdı. Tekrardan kütüğe geri döndüm ve kimse uyanmadan şarkıyı tamamladım.

Sonrasında bize yardımcı olan Dominik’lileri gördüm. Masada oturuyorlardı. Masanın da üzerinde kalem vardı. Onu çaktırmadan aldım. Biraz ileri de de bir tuvalet kağıdı buldum. İşlem tamamdı. Tekrardan kütüğe geri döndüm ve kimse uyanmadan şarkıyı tamamladım.
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tuğba özay Survivor

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