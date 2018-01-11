Tuğba Özay'dan o paylaşım hakkında açıklama

Ünlü manken Tuğba Özay, Instagram'da paylaştığı bir fotoğraftaki sert mesajı nedeniyle sevgilisinin kendisini aldattığı iddiaları ortaya çıkmıştı.
Tuğba Özay'ın sevgilisi Mert Tuğber Bora tarafından aldatıldığı için bu sözleri yazdığı iddia edilse de Özay konu ile ilgili açıklamada bulundu.
Yazının sevgilisiyle ilgili olmadığını ifade eden Özay, kadına şiddete yönelik eleştirel bir yazı olduğunu şöyle anlattı:
"Bir konuda açıklama yapmak zorunda kalıyorum değerli takipçilerim lütfen okuyunuz ... İki gün önce “Bak Koçum” diye başlayan bir yazı kaleme almıştım.. Ve bu yazı esasında kadına her türlü şiddetin baş gösterdiği şu son yıllarda erkek egemen bir toplumu inceden eleştirdiğim bir yazıydı .. Şahsımla, özel hayatımla asla ve asla ilgisi yoktu .. Yüzlerce kadından ve hatta erkeklerden de destek geldi bu yazıyla ilgili .. Bazı yerlerde jargonum biraz sert de olsa bilinçli olan herkesin gayet rahat anlayabileceği bir dildendi.. Öyle ki asistanımdan, dost çevreme kadar çok insan telefonla aranmış bir erkek tarafından aldatılıp aldatılmadığım, bu erkeğin kim olduğu sorulmuş .. Az biraz şaşırdım haliyle .. Bu sabah ise ekranlara taşınmış konu .. Hatta birçok yayın kuruluşu manşetlerine taşımış .. Zaman zaman bu tarz yazılar yazdığımı sıkı takipçilerim bilirler .. Her paylaşımın altında bir şey aramak çok da doğru değil .. Erkek egemen bir toplumda da yaşasak kadın olmadan yaşamın hiçbir dinamiğinin hayata geçmeyeceğini vurgular beni aldatacak adamın daha annesinin karnından çıkmadığını saygılarımla kamuoyuna arz ederim"
Tuğba Özay'ın haberlere konu olan paylaşımı şöyleydi:
"Bak koçum benden sana bir tavsiye ..! İyi oku bunları ...!!! Bir kadının duygularıyla asla oynama ..! Namusuna, onuruna, şerefine dil uzatma ..! Bir kadının beyniyle dalga geçmeye sakın ha sakın kalkışma ..! Unutma ki her kadın zekidir ..! Hele bir de akıllısına da denk gelirsen yanarsın, dünyanın kaç bucak olduğunu öğretir sana ...
Bir kadının hayalleriyle, özlemleriyle sakın ha sakın oynama ..! Boş yere umut verme, vaatlerde bulunma ! Hele hele bir kadına asla yalan söyleme ! Kadın dediğin yaratık unutma ki doğurgandır! Ve anatomisi gereği vücudu her ay yeniler kendini ! Hisleri olağanüstü kuvvetli, algıları yüksek derecede açıktır ! Kadının yüreğine dokunmayı başarırsan onun aslında ne kadar naif ne kadar yürekli ne kadar cesur ne kadar çocuk ruhlu ve ne kadar dişi olduğunu anlarsın ..! Ama bunları anlaman için adam olman gerek ! Erkeklik yetmez ..! Ve unutma ki herkesin bir alıcısı vardır bu hayatta ! Yani sen boyuna posuna kaşına gözüne ya da cebine sakın ola güvenme ! Emin ol muadillerin çoktur ! Sen adam olmasını öğren ! Kadın ile kadıncık arasındaki farkı bil .! Ve öyle bir kadın sev ki yatağında dişin, evinde aşın, sokağında işin, hayatında yoldaşın olsun ..! Yani koçum akıllı ol ! Kadın dediğin şeytana pabucunu tersten giydirir ..! Dünyayı titretir ! Yeter ki istesin ..!"
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