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Tuğba Özerk kimdir, aslen nereli? Tuğba Özerk kaç yaşında ve evli mi?

08.02.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Tuğba Özerk'in hayatı merak ediliyor. Son olarak dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın paraları, şarkıcı Tuğba Özerk’in sahibi olduğu şirket üzerinden akladığı iddia edildi. Özerk, ilk geri vokal deneyimini 12 yaşında Sezen Aksu'yla gerçekleştirmişti. Peki Tuğba Özerk kimdir, aslen nereli? Tuğba Özerk kaç yaşında ve evli mi? İşte merak edilenler...

Tuğba Özerk kimdir, aslen nereli? Tuğba Özerk kaç yaşında ve evli mi?

İlk geri vokal deneyimini ve ilk TV programı deneyimini Sezen Aksu'yla gerçekleştiren Tuğba Özerk'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Özerk, son olarak 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve para aklama iddiasıyla gündeme geldi. Peki Tuğba Özerk kimdir, aslen nereli?

TUĞBA ÖZERK KİMDİR?

4 Haziran 1980'de İzmir'de dünyaya gelen Tuğba Özerk, Melih Özakat İlkokulu'na, Özel Çakabey Lisesi'nde ortaokula ve konservatuvarda liseye gitmiştir. 7 yaşında okul hayatına başlamasıyla TRT ve İzmir Devlet Konservatuvarı'nın çocuk korolarında müzik eğitimine başlaması aynı zamana denk gelmiştir. Ünlü isim ayrıca ilk geri vokal deneyimini 12 yaşında Sezen Aksu'yla beraber 1992 yılında gerçekleştirmiştir. Sezen Aksu'nun yanında solo ve vokal çalışmaları sürerken okul hayatı İzmir'de devam etmekteydi.

Ayrıca ilk televizyon programına yine Sezen Aksu'yla 1992 senesinde TRT'de çıkmıştır. Geri vokal çalışmalarının yanı sıra bu programda solo bir şarkı da seslendirmesi kamuoyunda büyük ilgi görmüştür. Tuğba Özerk'in sahne ve müzik hayatı tam anlamıyla böyle başlamıştır. Okul hayatı bittikten sonra İstanbul'a taşınan sanatçı aralarında Ege, Deniz Seki gibi isimler bulunan sanatçılara geri vokal çalışmaları yapmıştır. Daha sonra solo sahne çalışmalarına başlayan Özerk, 2002 senesinin Aralık ayında "Dün Gibi" adlı ilk solo albümünü çıkarmıştır.

'Aşk yarası' adlı şarkısıyla uzun süre radyolarda liste başlarında yer alan isim albümle birlikte oyunculuk yönünü gösterebilme fırsatı yakalamıştır. Sanatçı, atv'nin uzun süredir yayın yapmış olduğu dizisi "Böyle Mi Olacaktı" dizisinde bir sene kadar rol almıştır. İlk albümünde bir tane bestesi olan Özerk üç senelik boşlukta birçok besteye de imza atmıştır. 6 Temmuz 2005 tarihinde 'Lo Lo Lo' adlı ikinci solo albümünü çıkarmıştır. 'Lo Lo Lo' isimli şarkısıyla uzun süre radyolarda liste başı olmuştur ve ikinci albümünde bir tane bestesi olan iki senelik boşlukta pek çok besteye de imza atmıştır.

TUĞBA ÖZERK EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Tuğba Özerk, ilk evliliğini Erhan Kanioğlu ile yapmıştır. Kanioğlu ile 2006 ve 2008 yılları arasında evli kalan isim, Altan Nuh ile 2016–2017 seneleri arasında evli kalıp boşanmıştır.

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