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  4. Tuğba Özerk'e verilen beraat kararına itiraz

Tuğba Özerk'e verilen beraat kararına itiraz

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 08:16 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, geçen yıl trafik kazasına karışan şarkıcı Tuğba Özerk, kaza sonrası işlem yapan polis memuru Abuzer A.'ya hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davada beraat etti.

Tuğba Özerk'e verilen beraat kararına itiraz

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Çeşme ilçesinde, geçen yıl trafik kazasına karışan şarkıcı Tuğba Özerk, kaza sonrası işlem yapan polis memuru Abuzer A.'ya hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davada beraat etti. Savcılıkça Özerk'in, polislere yönelik "Maydanozlu köfteler, ne yapacaksanız yapın" sözleri, Abuzer A.'ya "Abuzer kadayıf" demesi hakaret niteliğinde olduğu savunularak, kararın bozulması için istinafa başvuruldu.
Şarkıcı Tuğba Özerk, annesiyle birlikte 15 Ekim 2018'de, İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'ye giderken, otomobiliyle trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası olay yerine gelen polis memuru Abuzer A., Özerk'e alkol testi yapmak istedi. Aracı kendisinin kullanmadığını öne süren Özerk'in, alkolmetreye üflemeyi reddetmesi üzerine tartışma çıktı. Polisler, aracı kullandığı iddiasıyla Özerk'e alkol testi yapmakta ısrarcı oldu. Bu sırada Özerk'in, polis memuru Abuzer A.'ya yönelik hakarette bulunduğu ileri sürüldü. Olay sonrası bir süre karakolda bekletilen Tuğba Özerk ile annesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından evlerine gitti. Polis memuru A.A. ise Özerk'ten şikayetçi oldu.
HAKARET DEĞİL 'NEZAKET DIŞI KABA HİTAP TARZI'
Abuzer A.'nın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, kabul edildi. Çeşme 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan şarkıcı Tuğba Özerk hakkında, beraat kararı verildi. Mahkeme kararında, Özerk'in sözlerinin; sövme niteliği olmayan, Abuzer A.'nın şeref, onur ve saygınlığını zedelemeyecek, 'nezaket dışı, kaba hitap tarzı' olduğuna yer verildi.
Mahkemenin kararına, hem Abuzer A. ve avukatı hem de savcılık itiraz etti.
Savcılığın verdiği istinaf dilekçesinde, Tuğba Özerk'in, polis memurlarına yönelik "Yeter lan, maydanozlu köfteler. Bugüne kadar 10 tane polis memurunu kulaklarından tutup kafalarını tokuşturdum. Benim Çeşme'de 5 tane evim var. Ben ünlüyüm. Ne yapacaksanız yapın" dediği, daha sonra polis memuru Abuzer A.'ya "Abuzer kadayıf" diye seslendiği belirtilerek, kararın usul ve esas yönünden bozulması istendi.

FOTOĞRAFLI

Tuğba Özerk'e verilen beraat kararına itiraz

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