Tuğba Yüce tasarımları ile göz dolduruyor

Türkiye’nin en iyi tasarımcılarından birisi olan Tuğba Yüce birçok ünlü isme tasarladığı taçları ile gündemden düşmüyor.

Taçlarını tasarladığı isimler arasında birçok ünlü isim olan Tuğba Yüce tasarımlarının eşsiz ve sıra dışı olmasının bir kadının iç sesi olarak adlandırıyor. Ünlü isimlerden Miss Turkey Güzeli seçilen Tuğçe Sarıkaya, ünlü manken Ebru Polat, ünlü oyuncu Pınar Altuğ, eski manken Tuğba Özay ve dünyaca ünlü Roberto Cavalli ye konser vermiş operacı ikiz kardeş olan Didem ve Sinem Balık kardeşler yer alıyor.

Günlük ve sıra dışı tasarımlar yapan Tuğba Yüce Türkiye de daha fazla büyüyerek dünyaca ünlü kişilere de tasarım yapmak için kendini her gün biraz daha fazla geliştiriyor.

