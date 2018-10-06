MAGAZİN

Tuğberk Selçuk'un sergi partisi olay oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.10.2018 13:33 | Son Güncelleme

Heykeltıraş Tuğberk Selçuk, yaptığı eserleri, Levent'teki bir AVM'nin rezidans katında gerçekleşen partiyle tanıttı. 200 özel davetliyi kapıda bornozla karşılayıp hepsine iç çamaşırı hediye etti.

Tuğberk Selçuk'un sergi partisi olay oldu!

PARTİNİN ADI: İÇTEN YANMALI

Sabah Gazetesi'nden Yüksel Yavuz'un haberine göre; kendisini "Annenizin 'Uzak dur' dediği o kötü sanatçı benim" diye tanımlayan Tuğberk Selçuk, beşinci kişisel sergisini çarşamba akşamı bir partiyle açtı. Selçuk'un, 'İçten Yanmalı' adını taşıyan geceye katılan 200 davetliyi bornozla karşılayıp hepsine iç çamaşırı hediye etmesi dikkati çekti.

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EROTİK ATMOSFERLİ PARTİ

Kapıda sıkı bir güvenlik soruşturmasından geçen davetlileri içeride son derece erotik bir atmosfer karşıladı. Erkek ve kadın dansçılar, striptiz yaptı, ardından direk dansı geldi.

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Gecenin davetlileri arasında Dila Tarkan ve Murat Pilevneli gibi ünlü isimler de vardı.

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Anahtar Kelimeler:
Tuğberk Selçuk parti

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