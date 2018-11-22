Seda Akgül, Instagram hesabından derin bacak dekolteli bir fotoğrafını paylaşmıştı. Bir takipçisi Seda Akgül'ün fotoğrafının altına "Bir bacakların var. Öyle poz veriyorsun, böyle poz veriyorsun... Hepsinde bacaklar ön planda" yorumunu yapmıştı.

Tuğçe Aral'dan Seda Akgül'e: Hodri meydan!

Seda Akgül ise, "Sende de 117 cm bacak olsun, sen de koy..." yanıtını vermişti.

Manken Tuğçe Aral ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Seda Akgül'e meydan okudu. Podyumların en uzun bacaklı mankeni olarak tanınan Tuğçe Aral, sosyal medya hesabından verdiği Jennifer Lopez pozunu paylaşarak şu notu düştü:

'BENİMKİ BİR FAZLA!' "Bizde gelenektir, büyüklere hürmet edilir ama 117 cm bacak boyu nedir ablacım! Boy belli, en belli, yaş belli! Yine saygısızlık etmeyelim ama fotoğrafı şuraya bırakıp, notumuzu yazalım. Benimki bir fazla; 118 cm. Ölçtürelim dersen de, hodri meydan!"

BACAKLARINA SİGORTA YAPTIRMIŞTI Verdiği birbirinden cesur pozlarla Instagram'ı sallayan Tuğçe Aral, Türkiye'nin en uzun bacaklı unvanını korumak için bacaklarını sigortalatmıştı.

Bacaklarına nazar değmesinden çok korkan güzel model Tuğçe Aral, "Bu ara nazardan o kadar çok korkuyorum ki... Çünkü insanların çok dikkatini çekiyor. Ben de önlem almak için bacaklarımı sigortalattım" şeklinde konuşmuştu.

Tuğçe Aral