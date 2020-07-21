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Tuğçe Çelik'i tehdit eden kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 22:49 | Son Güncelleme

Tuğçe Çelik isimli genç kadın sosyal medyada 46 yaşındaki Nurettin Ş. adlı bir şahıs tarafından tehdit edildiğini söyledi. Tehditlerle ilgi harekete geçen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şahsın Bodrum İlçe Emniyeti ekiplerince gözaltına alındığını duyurdu.

Tuğçe Çelik'i tehdit eden kişi gözaltına alındı

Tuğçe Çelik, Muğla'da kayıp olduğu 5 günün ardından cesedi bulunan Pınar Gültekin cinayetinin ardından yaptığı paylaşımda, "Bugün yaşananlar ve kendi yaşadıklarımdan korktuğum için bunları yazacağım. Zarar görmek, ölmek istemiyorum" ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

"ONLARCA KEZ ŞİKAYETÇİ OLDUM"

"Başıma bela olan ve beni 10 yaşından beri tanıyan sapık ruh hastası 46 yaşındaki Nurettin Ş. isimli şahıs peşimi bırakmıyor. Ailemi ve çevremi de rahatsız ediyor. Onlarca kez şikayetçi oldum. Mahkemeye çıktım. Davanın şu anki ilerleyişi bana temas etmediği sürece suçsuz olduğu. Yani hiçbir şey yapılmıyor. Eğer başıma bir şey gelirse değerli olacağım. Başıma bir şey gelirse, bu tweetleri yazmış diye sosyal medyada gündem yaparsınız.

Bana, aileme, çevreme iftira üstüne iftira namusuma kadar iftira atan şizofreni hastalığı gerçekten mevcut olan bu kişiyi, ne polise ne hakime anlatabiliyorum. Bu olay 1 buçuk yıldır devam etmekte. Bugüne kadar ağlayarak her gün karakola giderek yapabildiğim şeyler, 2 kere uzaklaştırma alabilmekti. Ki her zaman sitemin önünden geçiyor, sokağa çıkamıyorum yani bu da faydasız."

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA: GÖZALTINA ALINDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadının paylaşımının ardından açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tuğçe’yi rahatsız eden şahıs şu an gözaltındadır. Emniyet birimlerimiz de konuyu hassasiyetle takip ediyor. İl Müdürlüğümüz personeli de Tuğçe ile bizzat görüşme sağladı, gereken desteği sağlayacaklar" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın harekete geçmesinden sonra açıklamada bulunan Çelik, "Herkese sonsuz teşekkür ederim. Şu anda bir çözüm sürecine girildi ve umarım gerekli yerler görevini yapacak ve beni bu beladan kurtaracak. Hâlâ iyi insanların olduğunu bilmek görmek bana güç verdi" ifadelerini kullandı.

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