Tuğçe ile Büşra’nın öldürülmesine ilişkin davada yeniden bilirkişi raporu

Balıkesir’de 13 yıl önce okula giderken kaybolan ve 44 gün sonra cesetleri bulunan Tuğçe ile Büşra’nın öldürülmesine ilişkin yeni bir bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, incelenen doku örneklerinin şüpheliler Seyhan ile Ayhan Yakar kardeşlere ait olmadığı belirtildi. Ailenin avukatı İbrahim Erenci ise rapora itiraz edeceklerini söyledi.

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde 21 Mart 2006 tarihinde okula gitmek için evden çıkan ve cesetleri 44 gün sonra bulunan Büşra Karabacak (10) ve Tuğçe Yıldırım (10)’ın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda olayın şüphelileri Seyhan Yakar ile kardeşi Ayhan Yakar’dan alınan doku örnekleriyle, Tuğçe ve Büşra’nın tırnakları arasındaki iki ayrı erkek şahsa ait doku örnekleri karşılaştırılmış, dokuların Yakar kardeşlerin erkek soy bağını gösteren y-str krozomu ile benzerlik gösterdiği ancak kimliklendirme yapılamadığı, onların soyundan bir veya iki erkeğe ait olduğu kaydedilmiş, raporun ardından şüpheliler serbest bırakılmıştı.

DNA örneklerinin karşılaştırıldığı rapor soruşturma savcılığına bildirilmiş, yapılan çalışmalar neticesinde ismi geçen şüphelilerin erkek yakınlarının DNA örnekleri alınmış fakat y-str kromozomlarının aynı olmasına karşın kimliklendirme yapılamadığı ortaya çıkmıştı.

Şüpheliler 30 gün cezaevinde kalmıştı

Soruşturma kapsamında resmi görevlendirme ile Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Bilim Dalı Başkanı Prof. Ersi Abacı Kalfoğlu’ndan da bir rapor alınmıştı. Kalfoğlu’nun raporunda şüpheli Yakar kardeşlerin DNA’sının kuzenlerden alınan doku örneğiyle eşleştiği ve daha önce Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporun tamamında değerlendirme hatası olduğu ifade edilmiş ve rapor üzerine şüpheliler 2017 yılında tutuklanmıştı. İki rapor arasında yaşanan çelişki nedeniyle savcılık, çelişkinin giderilmesi için dosyayı Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurumu 5. İhtisas Kurulu’na göndermişti. Adli Tıp Kurumu’nun, dokuların Yakar kardeşlere ait olmadığını belirttiği birinci raporda değerlendirme hatası olmadığını ifade etmesinin ardından şüpheliler, 30 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti.

Üç ayrı suçtan dava açıldı

Kuzenlerin cesetlerinin bulunmasının üzerinden 12 yıl geçmesinin ardından savcılık soruşturmayı tamamlamıştı. Soruşturma kapsamında tutuksuz sanıklar Seyhan Yakar, Ayhan Yakar ve Yeliz Ergin hakkında ‘Kasten öldürme’, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ ve ‘Cinsel istismar’ suçlarından dava açılmıştı.

Yeni rapor talep edildi

Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada ailenin avukatı İbrahim Erenci, mahkemeden, adli genetikçilerden bir heyet oluşturarak yeniden rapor alınmasını talep etti. Mahkeme, aile avukatı Erenci’nin talebini kabul ederek, İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi’ne talimat yazısı yazdı. Talebe ilişkin İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi, adli genetik uzmanlarından üç kişilik bir heyet oluşturarak, dosyayı heyete sundu.

Rapor hazırlandı

İstanbul Üniversitesi Tıbbi Genetik Bilim Dalı kürsüsü üyeleri Prof. Dr. Şükrü Palanduz, Prof. Dr. Kıvanç Çefle ile Uz. Dr. Tuğba Kalaycı tarafından hazırlanan raporda, “16 y-str lokusundan 15 lokusun, şüphelilerin y-str lokusları ile aynı olduğu ancak yine de DNA profillerinin uyumlu olmadığı sonucuna varılmıştır” ifadeleri yer aldı.

“Pek olanaklı olmadığını dile getirmiştik”

Aileyle birlikte 13 yıldır davanın takipçisi olan Avukat İbrahim Erenci yeni rapor ile ilgili olarak, “Üzüldük ancak şaşırmadık. Böyle bir rapor gelme ihtimalini duruşma tutanaklarına da geçirdik. Adli Tıp Kurumunun merkezi İstanbul’da. İstanbul’da adli genetikçi ya da tıbbi genetikçi uzmanların Adli Tıp Kurumu ile bir şekilde dirsek teması, yakınlık, dostluk, arkadaşlık ilişkisi olabileceğini, bunlar olmasa bile aynı alanda görev yapan kişilerin coğrafi yakınlık nedeniyle Adli Tıp Kurumunu yalanlayan bir rapor tanzim etmelerinin pek de olanaklı olmadığını duruşmalarda dile getirmiştik” ifadelerini kullandı.

“Rapora itiraz edeceğiz”

Rapora itiraz edeceklerini dile getiren avukat Erenci, “Biz objektif kriterlerle hazırlandığı düşünmediğimiz için rapora itiraz edeceğiz. Şahısların yargılanmasına vesile olan raporu, Adli Tıp Kurumu’nun çoğunluğunun aynı zaman da hocası olan Prof. Ersi Abacı Kalfoğlu’nun raporudur. Bu rapora göre Seyhan Yakar ve Ayhan Yakar bu vahşice cinayeti işleyen kişilerdir” şeklinde konuştu.

Tuğçe ile Büşra’nın öldürülmesine ilişkin davanın bir sonraki duruşması 20 Ocak 2020’de Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

