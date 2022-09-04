Tuğçe Kazaz'a Nez'den sert tepki! "Beyin olmayınca..."

Eski model Tuğçe Kazaz sosyal medyada yaptığı açıklamalarla adından söz ettiriyor. Din değiştirmesi ve bir dönem verdiği çıplak pozlarla tanınan Kazaz açıklamasında "LGBT bir tercih değil dayatmadır. LGBT'yle aileyi yok etmek, nesli durdurmak, nüfusu azaltmak, dini ortadan kaldırmak istiyorlar" yorumuyla tepki çekti.

Tuğçe Kazaz'ın bu ifadelerine şarkıcı Nez de sert tepki gösterdi. Şarkızı Nez paylaşımında "Hedef gösterdiğin insanlar! İşlediğin suç insan hakları mahkemesine kadar gider!! Beyin olmayınca kafa basmıyor. Sevgisiz büyümek ne kadar zor olsa gerek! Seninle bir ortak canlı yayın yapsak bak nasıl güzel olur" dedi.

Nez'in sözleri çok sayıda destek aldı.



