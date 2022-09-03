Tuğçe Kazaz'dan LGBT bireyleri kızdıracak sözler!

Din değiştirmesiyle, başını kapatıp açmasıyla, yaptığı sert çıkışlarla gündem olan eski model Tuğçe Kazaz bu kez de LGBT'li bireylerle ilgili olarak söylediği sözlerle sosyal medyanın gündemine oturdu. Eski model YouTube hesabından LGBT bireylere yönelik olarak Sultanahmet Meydanı'nda yürüyüş çağrısı yaptı. Kazaz'a tepkiler gecikmedi.

Tuğçe Kazaz paylaştığı videoda LGBT'nin bir tercih değil dayatma projesi olduğunu vurgulayarak Sultanahmet Meydanı'nda bir protesto yürüyüşü gerçekleştireceklerini açıkladı.

"TERCİH DEĞİL, DAYATMADIR"

Eski model Tuğçe Kazaz, "LGBT bir tercih değil dayatmadır. LGBT'yle aileyi yok etmek, nesli durdurmak, nüfusu azaltmak, dini ortadan kaldırmak istiyorlar" açıklamasında bulundu. Protesto yürüyüşü organize ettiğini söyleyen Kazaz, "Tek amacı daha fazla gündeme gelmek, daha çok para kazanmak ve popüler olmak olan bu isimler de lobiye hizmet ediyor. Evlatlarımızın cinsiyetine göz dikmeye kimsenin hakkı yok. Ben de bu doğrultuda, LGBT işgaline dur demek için, Sultanahmet Meydanı'nda sonlanacak bir protesto yürüyüşü başlatıyorum ve bu ülkenin genç nesillerini korumak isteyen herkesi de benimle birlikte yürümeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

