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  4. Tuğçe Kazaz'dan Yunanistan yorumu! "Adalara girelim"

Tuğçe Kazaz'dan Yunanistan yorumu! "Adalara girelim"

24.06.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski manken Tuğçe Kazaz, dünyanın tümünde sınırların değiştiğini söyleyerek, sınırların tekrar çizilmesi ve gerekirse adalara girilmesi gerektiğini savundu. Kazaz'ın açıklamaları kısa sürede sosyal medya gündemine oturdu.

Eski manken Tuğçe Kazaz, TVNET'te katıldığı programda dış politikayla ilgili öneri ve tavsiyelerde bulundu. Açıklamalarıyla dikkat çeken Kazaz, sosyal medyada tartışma yarattı.

"DÜNYADA SINIRLAR TEKRAR ÇİZİLİYOR"

"Dünyada zaten şu an sınırların tekrar çizildiği bir dönemden geçiyoruz. Dünyanın tümünde sınırlar değişiyor. Ben sınırların tekrar çizilmesi gerektiğine inanıyorum. Türkiye'nin de gerekirse sınırlarını genişletip, hakim olduğu mazlum coğrafyalarda, onların etnik kökenlerine, topraklarına karışmadan huzur içinde yaşatması gerektiğine inanıyorum bir devlet olarak.

Türkiye'nin bugün, dünyanın üzerindeki hak noktasında bir güç olduğuna, bu yolda adım attığına inanıyorum. Türkiye'nin bütün sistemi buna göre hazırlandı.

"İSMET İNÖNÜ KORKTU"

Gerekirse adalara girilmeli. Yunan Adaları bugün silahlandırdı. Adalar zaten Lozan Anlaşması'nın sonunda yazılmış olan bir maddeyle 'Türkiye'nin söz hakkı gizli tutulmalıdır' maddesiyle bize geldi. İngiltere de, Almanya da bize vermek istedi. Ama 'her nedense' İsmet İnönü adaları almaktan korktu."

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Tuğçe Kazaz
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