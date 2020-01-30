Tuğçe Özbudak'tan estetik açıklaması! 'Dudaklarım sürekli gözüme küçük görünüyor'

Adanalı dizisinden bu yana 12 sene geçti. Dizi üç sezon sürdü o zaman üniversiteden mezun oldum diziye başladım. Tam genç kızlık dönemimdi. Her şeyim tamamen doğaldı, saçlarım olsun kaynak falan yoktu şimdi biraz var… Sıfır doğal bir kızdım. Ankara’dan İstanbul’a geldim. O zaman masum bir kızdım. ‘Masumluğunu kaybetti’ diyorlar, aslında kaybetmedim, şartlar gereği ve hevesle bir takım estetik operasyonlar yaptırdım. Bunu saklamıyorum ki ben ne yaptırdıysam söylüyorum. Sosyal medya fotoğraflarla biraz da oynuyorum… Eleştirilerin nedeni bu…

Son olarak 'İşte Benim Stilim' adlı stil yarışmasında boy gösteren Tuğçe Özbudak, bir süredir ekranlardan uzak. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren oyuncu bir takım estetik operasyonlar geçirdi. Oyuncunun dudakları, burnu ve çenesindeki değişim görenleri şaşırttı.

'ANNEMDEN GİZLİ YAPTIRDIM'

Annem estetik yaptırmamı hiç istemedi, annemden gizli burnumu yaptırdım ilk başlarda anlamadı. Sona işin içine dudak girdi, daha sonra birkaç kez daha dudak dolgusu yaptırınca çok anlaşılmaya başladı. Çünkü zamanla benim gözüm alıştığı için dudağım gözüme hep küçük geliyordu.

'ÜÇ AYDA BİR BOTOKS YAPTIRIYORUM'

Bir ay sonra tekrar doktora gittim, ‘dudağım benim gözüme küçük geliyor’ dedim. Doktor dolgu yapmadı. Burnumda estetik var, dudağımda dolgu, çenemde ve yüzümde de botoks var ama yüzümde kesinlikle bir tane bıçak izi yok. Çeneme üç ayda bir botoks yaptırıyorum.

'KENDİMDEN ÇOK MEMNUNUM'

İlk dolguyu arkadaşıma özenip dudaklarıma yaptırdım. ‘Pişman mıyım’ diye sorarsanız ben kendimden çok memnunum. Fotoğraflarda kötü görünebilir ama o da efektler yüzünden. O uygulamayı kullanmayı seviyorum.

'KÖTÜ YORUMLAR YAPILIYOR'

‘Eski halin ne kadar güzeldi, neden yaptın’ yorumları çok fazla geliyor. Bazı hesaplar var magazin sayfalarına hakkımda çok kötü yorumlar yapmış, ‘bu ne hal’ tarzı şeyler yazmış. Ben de merak edip ‘bu kim, benden ne istiyor’ diye mesaj atmayı düşündüm. O kişiye tam mesaj atacağım bir bakıyorum mesaj kutumda o kişiden daha önce bana mesaj gelmiş.