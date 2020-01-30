MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tuğçe Özbudak'tan estetik açıklaması! 'Dudaklarım sürekli gözüme küçük görünüyor'

Tuğçe Özbudak'tan estetik açıklaması! 'Dudaklarım sürekli gözüme küçük görünüyor'

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 15:26 | Son Güncelleme

'Adanalı' dizisinde canlandırdığı 'Pınar' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Tuğçe Özbudak, geçirdiği estetik operasyonlarıyla bambaşka bir görünüme kavuştu.

Son olarak 'İşte Benim Stilim' adlı stil yarışmasında boy gösteren Tuğçe Özbudak, bir süredir ekranlardan uzak. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren oyuncu bir takım estetik operasyonlar geçirdi. Oyuncunun dudakları, burnu ve çenesindeki değişim görenleri şaşırttı.

'YAPTIRDIKÇA GÖZÜME KÜÇÜK GELİYOR'

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Tuğçe Özbudak merak edilen soruları yanıtladı. Estetik yaptırdığını kabul eden Özbudak, ‘dolgu yaptırdıkça dudaklarım sürekli gözüme küçük görünüyor’ dedi.

İşte Tuğçe Özbudak’ın açıklamalarından satır başları…

'MASUMLUĞUMU KAYBETMEDİM'

Adanalı dizisinden bu yana 12 sene geçti. Dizi üç sezon sürdü o zaman üniversiteden mezun oldum diziye başladım. Tam genç kızlık dönemimdi. Her şeyim tamamen doğaldı, saçlarım olsun kaynak falan yoktu şimdi biraz var… Sıfır doğal bir kızdım. Ankara’dan İstanbul’a geldim. O zaman masum bir kızdım. ‘Masumluğunu kaybetti’ diyorlar, aslında kaybetmedim, şartlar gereği ve hevesle bir takım estetik operasyonlar yaptırdım. Bunu saklamıyorum ki ben ne yaptırdıysam söylüyorum. Sosyal medya fotoğraflarla biraz da oynuyorum… Eleştirilerin nedeni bu…

'ANNEMDEN GİZLİ YAPTIRDIM'

Annem estetik yaptırmamı hiç istemedi, annemden gizli burnumu yaptırdım ilk başlarda anlamadı. Sona işin içine dudak girdi, daha sonra birkaç kez daha dudak dolgusu yaptırınca çok anlaşılmaya başladı. Çünkü zamanla benim gözüm alıştığı için dudağım gözüme hep küçük geliyordu.

'ÜÇ AYDA BİR BOTOKS YAPTIRIYORUM'

Bir ay sonra tekrar doktora gittim, ‘dudağım benim gözüme küçük geliyor’ dedim. Doktor dolgu yapmadı. Burnumda estetik var, dudağımda dolgu, çenemde ve yüzümde de botoks var ama yüzümde kesinlikle bir tane bıçak izi yok. Çeneme üç ayda bir botoks yaptırıyorum.

'KENDİMDEN ÇOK MEMNUNUM'

İlk dolguyu arkadaşıma özenip dudaklarıma yaptırdım. ‘Pişman mıyım’ diye sorarsanız ben kendimden çok memnunum. Fotoğraflarda kötü görünebilir ama o da efektler yüzünden. O uygulamayı kullanmayı seviyorum.

'KÖTÜ YORUMLAR YAPILIYOR'

‘Eski halin ne kadar güzeldi, neden yaptın’ yorumları çok fazla geliyor. Bazı hesaplar var magazin sayfalarına hakkımda çok kötü yorumlar yapmış, ‘bu ne hal’ tarzı şeyler yazmış. Ben de merak edip ‘bu kim, benden ne istiyor’ diye mesaj atmayı düşündüm. O kişiye tam mesaj atacağım bir bakıyorum mesaj kutumda o kişiden daha önce bana mesaj gelmiş.

'DOKTORUMU SORUYORLAR'

Benim dudağımı sormuş, dudaklarınız çok güzel olmuş nerede yaptırdınız, doktorun kim falan’ diye… Yani insanlar yorumlarda farklı, mesajlarda farklı davranıyor. ‘Sizi mahkemeye vereceğim’ dediğim zaman da başlıyorlar özür dilemeye… Yüzümde toplam beş estetik var.

Nişanlım benim bu halimi beğeniyor. Eski fotoğraflarım için ‘o zaman nasıl güzel’ diyorlarsa ‘şimdi daha güzelsin’ diyor. Ben bu sözlere biraz bozuluyorum ama… (gülüyor)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Makyajsız haliyle şaşırttıMakyajsız haliyle şaşırttı
PARTNER Fotoğraf için şekilden şekle girdiler! Fotoğraf için şekilden şekle girdiler!
'Libido' kelimesi çok farklı yerlere gitti'Libido' kelimesi çok farklı yerlere gitti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tuğçe Özbudak, estetik, 2. Sayfa,

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Kızılay Başkanı'ndan 'Ensar' iddialarına cevap!

Kızılay Başkanı'ndan 'Ensar' iddialarına cevap!

Önce Akdeniz, sonra Manisa! Bitmiyor

Önce Akdeniz, sonra Manisa! Bitmiyor

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Yaptığı paylaşım kızdırdı! 'İnsanlar enkaz altındayken...'

Yaptığı paylaşım kızdırdı! 'İnsanlar enkaz altındayken...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arap milyarderden ayrılan Rihhana'nın yeni sevgilisi ASAP Rocky

Rihanna gönlünü o ünlü isme kaptırdı

Can Yaman aylar sonra konuştu: 'Libido' kelimesi çok farklı yerlere gitti

'Libido' kelimesi çok farklı yerlere gitti

'Rise of Empires: Ottoman'da Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi olay oldu

Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi olay oldu

Alişan'dan Nusret itirafı! Hayatının teklifini reddetmiş

Alişan'dan Nusret itirafı! Hayatının teklifini reddetmiş

Ünlüler 'Sevgililer Günü' için bir araya geliyor

Ünlüler 'Sevgililer Günü' için bir araya geliyor

Kemal Sunal’ın doğduğu ev depremde yıkıldı

Kemal Sunal’ın doğduğu ev depremde yıkıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.