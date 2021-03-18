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Tuğçe Tayfur kimdir, nereli ve kaç yaşında?

18.03.2021 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçük yaşlarda müzik eğitimine başlayan Tuğçe Tayfur, Ferdi Tayfur'un kızıdır. Pop şarkılar besteleyen ve düet çalışmaları da yapan Tuğçe Tayfur kimdir, nereli ve kaç yaşında gibi sorular sosyal medya kullanıcıları tarafından merak ediliyor. İşte Tuğçe Tayfur kimdir sorusunun yanıtı...

Tuğçe Tayfur kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Henüz küçük yaşlarda müzik eğitimine başlamış Tuğçe Tayfur, Ferdi Tayfur'un kızıdır. Kendi bestelerini yapan ve düet çalışmalarında da bulunan Tuğçe Tayfur kimdir, nereli ve kaç yaşında gibi sorular vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Tuğçe Tayfur kimdir?

TUĞÇE TAYFUR KİMDİR?

33 yaşında olan ve 18 Mart 1988 tarihinde İstanbul‘da doğmuş olan Tuğçe Tayfur'un annesi sinema oyuncusu Necla Nazır, babası ise şarkıcı Ferdi Tayfur‘dur. İlköğretimini Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu’nda, ortaöğrenimini ise İstek Vakfı Kemal Atatürk Lisesi’nde tamamlayan Tuğçe Tayfur, Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümünde okumuştur. Küçük yaşlarda başladığı müzik eğitimi ile keman ve piyano çalmaya başlamıştır. Ailesinin verdiği destek ile birlikte müzik hayatına başlamıştır.

Babası gibi kariyerine müzikle devam etme kararı alan Tuğçe Tayfur, 2010 senesinde arkadaşlarıyla kurduğu ‘Joker’ adlı müzik grubunun solistliğini üstlenmiştir. Bir dönem ABD‘de yaşayan sanatçı, ABD’de yaşadığı dönemde, kuzeninin arkadaşı Taner Şafak‘la tanışmasının ardından 2015 yılında Türkiye’de maksi single çıkarmaya karar vermiştir. Pop şarkılar besteleyen Tuğçe Tayfur ve Taner Şafak maksi single’da , ‘Kalp Dayanmaz’, ‘Köle Olup’, ‘Yok Olsam’ şarkılarının söz ve bestelerini hazırlamıştır. Babası Ferdi Tayfur, maksi single’da yıllarca dillerden düşmeyen ‘Huzurum Kalmadı’ şarkısını kızı Tuğçe Tayfur ile beraber okuyarak düet yapmış ve birlikte klip çekmişlerdir. İkilinin yayınladığı klip uzun süre konuşulmuştu.

TUĞÇE TAYFUR EŞİ KİM?

Mayıs 2009 senesinde hayatını Tolga Ertuğrul ile birleştiren Tuğçe Tayfur'un bu birlikteliği kısa süre sonra ermişti. ABD‘de yaşadığı dönemde, kuzeninin arkadaşı Taner Şafak ile tanışan Tayfur, 2012 senesinde nikah masasına oturdu. 2016 senesinde dünyaya gelen Taner Efe isminde bir oğulları bulunmaktadır. Çift 7 senelik evliliklerinden ardından boşanma kararı alıp yollarını ayırdı.

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Ferdi Tayfur
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