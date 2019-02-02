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Tuğçe toprağa verildi, katil zanlısı babası adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 19:08 | Son Güncelleme

ADANA'nın Kozan ilçesinde kızı Tuğçe Tatar'ı(18) uyurken pompalı tüfekle öldüren Kadir Tatar (52), adliyeye sevk edildi. Tuğçe ise gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşar KORKUSUZ - Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesinde kızı Tuğçe Tatar'ı(18) uyurken pompalı tüfekle öldüren Kadir Tatar (52), adliyeye sevk edildi. Tuğçe ise gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün sabah ilçeye bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir Tatar, kızı Tuğçe Tatar'ı yatağında uyurken av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Cinayetin ardından Kadir Tatar, yakınlarını arayarak, 'Tuğçe'yi vurdum' dedi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, kapısını kırarak girdikleri evde Kadir Tatar'ı gözaltına aldı. Tuğçe Tatar'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Genç kızın cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Buruk Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Sorgusu tamamlanan Kadir Tatar ise geniş güvenlik önlemi altında Kozan Adliyesi'ne sevk edildi.

'BİR BABA ÜZER Mİ EVLADINI'

Öldürülen Tuğçe Tatar'ın babasına Facebook adresinden yaptığı paylaşımlarla seslendiği ortaya çıkmıştı. Tuğçe Tatar'ın 21 Ocak'ta yaptığı 2 paylaşım şöyle;

"Bir baba üzer mi evladını, kırar mı? Gözünün içine baka baka yalan söyler mi bir baba? Hem de nasıl. Hem de tüm duygularını tek tek ezer bir baba. Ve ona rağmen ayakta kalmaya çalışırsın, onun gibi olmamaya çalışırsın, kendini parçalarsın belki bir şeyler yoluna girer diye. Ama hiçbir şey yoluna girmez. Ve baban varmış gibi hissetmezsin hiçbir zaman. Bir şeyler paylaşabileceğin bir baba figürün hiç olmaz.", "Hayatta en güzel ikililerden biridir baba-kız ilişkisi. Yaşamayanın içinde bir eksiklik oluşturan ve bunu tüm ömrünce hissedeceği bir şeydir bu. Bazıları için pembe bulutların üstüdür babalarıyla olan anıları bazıları için ise kara bulutlardır yağmurların yağdığı.??"

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