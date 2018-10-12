HABER

Tuğçe, 'Umut'un umudu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 09:29 | Son Güncelleme

ERZURUM'da, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (KKEF) İngilizce Öğretmenliği 3'üncü sınıf öğrencisi Tuğçe Güner, görme engelli kediyi sahiplendi.

Tuğçe, 'Umut'un umudu oldu

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM'da, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (KKEF) İngilizce Öğretmenliği 3'üncü sınıf öğrencisi Tuğçe Güner, görme engelli kediyi sahiplendi. 'Umut' adını verdiği engelli kediyle kısa sürede gönül bağı kuran Güner, "Benim gibi, engelli hayvan sahiplenmek isteyen hiç düşünmesin. Size tamamen sevgi veriyor" dedi.
Atatürk Üniversitesi'nin Hayvanseverler Kulübü Başkanlığı'nı yapan Tuğçe Güner, kediyi Trabzon'daki kulübü ziyarete gittiğinde gördüğünü ve çok sevdiğini söyledi. Kedinin, iltihap akması nedeniyle operasyonla gözlerinin alındığını anlatan Güner, "Kendisi henüz yeni doğmuştu. Kardeşi ölünce bu yalnız kaldı. Hiç düşünmeden sahiplendim. 'Umut' adını verdiğim kedimin gözlerinden sürekli iltihap akıyordu. Veterinere götürdüm ve ameliyatla gözleri alındı. Şimdi sağlık durumu çok iyi. Okullar açılınca 'Umut'u Trabzon'dan alıp, Erzurum'a getirdim. Öğrenci evinde kız arkadaşım ve kedilerimizle birlikte yaşıyoruz. 'Umut' benim en iyi dostum oldu. Engelli kediyi beslemek hiç de zor değil. Yemeğini, suyunu bırakıp gittiğimde kendisi koklayarak bulup yiyebiliyorum. Onunla sık sık geziye çıkıyoruz" diye konuştu
'Umut'u engelli olarak görmediğini ve sahiplendiğinden beri hayvanı korkutacak yüksek sesler çıkarmamaya dikkat ettiğini dile getiren Güner, "Koklayarak her işini kendisi rahatlıkla yapıyor. Yemeğini farklı yerlere bıraktığımda gidip bulabiliyor. Günlük olarak süt veriyorum. Evde arkadaşımın kedisi de olduğu için yalnız kalma problemi olmuyor. 'Umut' evin içinde veya dışında bana problem yaratmıyor. Benim gibi engelli bir hayvan sahiplenmek isteyen bunu hiç düşünmesin. Size tamamen sevgi veriyor. Sizi görmüyor ama sizinle gönül bağı kuruyor. Beni kokumdan ve sesimden tanıyor. Her şeyin üzerinde bir sevgi" dedi.
Tuğçe Güner, özellikle yaklaşan kış mevsimi nedeniyle sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olunmasını istedi.

FOTOĞRAFLI

Tuğçe, 'Umut'un umudu olduTuğçe, 'Umut'un umudu olduTuğçe, 'Umut'un umudu oldu

PARTNERÖzel aşk şarkınızı dinlediniz mi?Özel aşk şarkınızı dinlediniz mi?
Adana'da terör operasyonu! Bombalarla yakalandılarAdana'da terör operasyonu! Bombalarla yakalandılar
Dünyanın konuştuğu robotun son marifeti ağızları açık bıraktıDünyanın konuştuğu robotun son marifeti ağızları açık bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Arda Turan'ın ifadesi ortaya çıktı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Tecavüze direnince infaz edildi! PKK kampında rezalet...

Tecavüze direnince infaz edildi! PKK kampında rezalet...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polisleri taşıyan hafif ticari araç, tarlaya devrildi: 4'ü polis 5 yaralı

Polisleri taşıyan hafif ticari araç, tarlaya devrildi: 4'ü polis 5 yaralı

İçişleri Bakanlığı'ndan Valilere taksiciler için flaş talimat!

İçişleri Bakanlığı'ndan Valilere taksiciler için flaş talimat!

Uluslararası düzeyde aranan militan, 2 karısıyla tutuklandı

Uluslararası düzeyde aranan militan, 2 karısıyla tutuklandı

Din Kültürü öğretmeninden iğrenç hareket! Kız öğrenciyi odasına çağırıp...

Din Kültürü öğretmeninden iğrenç hareket! Kız öğrenciyi odasına çağırıp...

ABD'li rahip Brunson mahkemeye böyle götürüldü

ABD'li rahip Brunson mahkemeye böyle götürüldü

Kaşıkçı olayını çözecek iki detay! Pendik'te ıssız alanda sır dolu 4 saat

Kaşıkçı olayını çözecek iki detay! Pendik'te ıssız alanda sır dolu 4 saat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.