Tuğçe, 'Umut'un umudu oldu

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM'da, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (KKEF) İngilizce Öğretmenliği 3'üncü sınıf öğrencisi Tuğçe Güner, görme engelli kediyi sahiplendi. 'Umut' adını verdiği engelli kediyle kısa sürede gönül bağı kuran Güner, "Benim gibi, engelli hayvan sahiplenmek isteyen hiç düşünmesin. Size tamamen sevgi veriyor" dedi.

Atatürk Üniversitesi'nin Hayvanseverler Kulübü Başkanlığı'nı yapan Tuğçe Güner, kediyi Trabzon'daki kulübü ziyarete gittiğinde gördüğünü ve çok sevdiğini söyledi. Kedinin, iltihap akması nedeniyle operasyonla gözlerinin alındığını anlatan Güner, "Kendisi henüz yeni doğmuştu. Kardeşi ölünce bu yalnız kaldı. Hiç düşünmeden sahiplendim. 'Umut' adını verdiğim kedimin gözlerinden sürekli iltihap akıyordu. Veterinere götürdüm ve ameliyatla gözleri alındı. Şimdi sağlık durumu çok iyi. Okullar açılınca 'Umut'u Trabzon'dan alıp, Erzurum'a getirdim. Öğrenci evinde kız arkadaşım ve kedilerimizle birlikte yaşıyoruz. 'Umut' benim en iyi dostum oldu. Engelli kediyi beslemek hiç de zor değil. Yemeğini, suyunu bırakıp gittiğimde kendisi koklayarak bulup yiyebiliyorum. Onunla sık sık geziye çıkıyoruz" diye konuştu

'Umut'u engelli olarak görmediğini ve sahiplendiğinden beri hayvanı korkutacak yüksek sesler çıkarmamaya dikkat ettiğini dile getiren Güner, "Koklayarak her işini kendisi rahatlıkla yapıyor. Yemeğini farklı yerlere bıraktığımda gidip bulabiliyor. Günlük olarak süt veriyorum. Evde arkadaşımın kedisi de olduğu için yalnız kalma problemi olmuyor. 'Umut' evin içinde veya dışında bana problem yaratmıyor. Benim gibi engelli bir hayvan sahiplenmek isteyen bunu hiç düşünmesin. Size tamamen sevgi veriyor. Sizi görmüyor ama sizinle gönül bağı kuruyor. Beni kokumdan ve sesimden tanıyor. Her şeyin üzerinde bir sevgi" dedi.

Tuğçe Güner, özellikle yaklaşan kış mevsimi nedeniyle sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olunmasını istedi.

FOTOĞRAFLI



