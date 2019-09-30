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Tuğçe'nin erkek arkadaşı gözaltında: Şaka yaparken yanlışlıkla vurdum

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 12:41 | Son Güncelleme

İZMİR'in Buca ilçesinde yaşayan Tuğçe Baran'ın (22), evinde tabancayla başından vurularak öldürülmesiyle ilgili, genç kızın arkadaşı Emre K.

Tuğçe'nin erkek arkadaşı gözaltında: Şaka yaparken yanlışlıkla vurdum

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde yaşayan Tuğçe Baran'ın (22), evinde tabancayla başından vurularak öldürülmesiyle ilgili, genç kızın arkadaşı Emre K. gözaltına alındı. Emre K.'nin polise verdiği ifadede, Tuğçe Baran'ı tabancayla şaka yapmak isterken, yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi.
Olay, dün öğle saatlerinde Kuruçeşme Mahallesi 202/5 Sokak'ta meydana geldi. Tuğçe Baran'ın evinden silah sesini duyan ve kısa süre sonra bir kişinin kaçtığını gören mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, eve girdiklerinde Baran'ı başından vurulmuş halde buldu. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan Baran, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Baran, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tuğçe Baran'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Çevredekilerin silah sesinin ardından bir kişinin evden kaçarak uzaklaştığı bilgisi üzerine polis şüphelinin belirlenip yakalanması için evin yakınında bulunan güvenlik ve MOBESE kameralarını da incelemeye aldı.
Kaçan kişinin, genç kızın arkadaşı Emre K. olduğu belirlendi ve saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Emre K.'nın, polise verdiği ilk ifadede, "Tabancayla şaka yapmak isterken yanlışlıkla vurdum. Tuğçe'yle aramızda hiçbir sorun yoktu" dediği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Tuğçe'nin erkek arkadaşı gözaltında: Şaka yaparken yanlışlıkla vurdum

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