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Tuğçe’yi şaka yaparken vurduğunu iddia eden zanlı adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 18:50 | Son Güncelleme

İzmir’in Buca ilçesinde 22 yaşındaki Tuğçe Baran’ı "Şaka yapmak isterken vurdum" iddiasında bulunan Emre K., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.Kuruçeşme Mahallesi 202/5 Sokak’ta meydana gelen olayda, Tuğçe Baran’ın (22) evinden silah sesini duyan ve kısa süre sonra bir kişinin kaçtığını gören mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İzmir’in Buca ilçesinde 22 yaşındaki Tuğçe Baran’ı "Şaka yapmak isterken vurdum" iddiasında bulunan Emre K., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Kuruçeşme Mahallesi 202/5 Sokak’ta meydana gelen olayda, Tuğçe Baran’ın (22) evinden silah sesini duyan ve kısa süre sonra bir kişinin kaçtığını gören mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve girildiğinde genç kız başından vurulmuş halde bulunmuş ve kaldırıldığı Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurarak çevredeki kameraları incelemiş ve silah sesinin ardından bir kişinin evden kaçarak uzaklaştığı bilgisini almıştı. Polis ekipleri kaçan kişinin Emre K. olduğunu belirlemesinin ardından onu gözaltına alarak emniyette sorguya alındı. Emre K., polise verdiği ilk ifadesinde tabancayla şaka yapmak isterken yanlışlıkla Tuğçe Baran’ı vurduğunu öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı adliyeye sevk edildi.

Tuğçe Baran, Yeşilyurt Ulu Cami’de yarın öğlen kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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