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Tuğçe'yi uyurken öldüren babası tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 13:11 | Son Güncelleme

ADANA'nın Kozan ilçesinde kızı Tuğçe Tatar'ı (18) geceleri dışarı çıktığı ve alkol aldığı iddiasıyla uyurken pompalı tüfekle öldüren Kadir Tatar (52), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Tuğçe'yi uyurken öldüren babası tutuklandı

KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesinde kızı Tuğçe Tatar'ı (18) geceleri dışarı çıktığı ve alkol aldığı iddiasıyla uyurken pompalı tüfekle öldüren Kadir Tatar (52), sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Olay, 1 Şubat'ta ilçeye bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir Tatar, kızı Tuğçe Tatar'ı yatağında uyurken av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Cinayetin ardından Kadir Tatar, yakınlarını arayarak, 'Tuğçe'yi vurdum' dedi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, kapısını kırarak girdikleri evde Kadir Tatar'ı gözaltına aldı. Genç kızın cenazesi Adana'da yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından Buruk Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Sorgusu tamamlanan Kadir Tatar ise sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelinin ifadesinde, kızının geceleri dışarı çıktığını ve alkol aldığını, uyarılarına rağmen vazgeçmediği için öldürdüğünü söylediği öne sürüldü.
'BİR BABA ÜZER Mİ EVLADINI'
Öldürülen Tuğçe Tatar'ın babasına Facebook adresinden yaptığı paylaşımlarla seslendiği ortaya çıkmıştı. Tuğçe Tatar'ın 21 Ocak'ta yaptığı 2 paylaşım şöyle;
"Bir baba üzer mi evladını, kırar mı? Gözünün içine baka baka yalan söyler mi bir baba? Hem de nasıl. Hem de tüm duygularını tek tek ezer bir baba. Ve ona rağmen ayakta kalmaya çalışırsın, onun gibi olmamaya çalışırsın, kendini parçalarsın belki bir şeyler yoluna girer diye. Ama hiçbir şey yoluna girmez. Ve baban varmış gibi hissetmezsin hiçbir zaman. Bir şeyler paylaşabileceğin bir baba figürün hiç olmaz.", "Hayatta en güzel ikililerden biridir baba-kız ilişkisi. Yaşamayanın içinde bir eksiklik oluşturan ve bunu tüm ömrünce hissedeceği bir şeydir bu. Bazıları için pembe bulutların üstüdür babalarıyla olan anıları bazıları için ise kara bulutlardır yağmurların yağdığı.??"

FOTOĞRAFLI

Tuğçe'yi uyurken öldüren babası tutuklandıTuğçe'yi uyurken öldüren babası tutuklandıTuğçe'yi uyurken öldüren babası tutuklandıTuğçe'yi uyurken öldüren babası tutuklandı

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