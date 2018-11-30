'Tuğcu Bakırköy Tekniği' İtalya'da uygulanacak!

Konu hakkında konuşan Prof. Dr. Volkan Tuğcu, “Geçtiğimiz Nisan ayında İtalya Bari Tıp Fak. Prof. Pasqude Ditonna ve ekibi prostat kanserinde geliştirdiğim tekniği öğrenmek için Türkiye’ye geldiler. Burada vakalar üzerinde gerçekleştirdiğim ameliyatları seyretme fırsatını yakaladılar. Yaşadıkları deneyimin ardından bu tekniğin gelecekte hastalara çok faydalı olacağına kanaat getirdiler ve kendi kliniklerinde de bu metodu uygulamak istediklerini dile getirdiler.” dedi.

Yaşanan bu gelişmeler sonrası tekniği vaka üzerinde anlatmak üzere İtalya’ya davet edilen Prof. Dr. Volkan Tuğcu, “19-21 Kasım 2018 tarihlerinde 3 vaka hazırlayarak beni İtalya’ya davet ettiler. İtalya’da Prof. Pasquala ve ekibine 3 vaka yaptırdım. Ameliyatlar sorunsuz geçti. Ekip ve hastalar çok mutlu olduklarını dile getirdiler.” diyerek sözlerini noktaladı.





