TUGFO müzikseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Sabancı Vakfı'nın kurulmasına öncülük ettiği ve ana destekçisi olduğu Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), 21-22 Temmuz tarihlerinde müzikseverlerle buluşacak.

TUGFO, 21-22 Temmuz tarihlerinde Şef Cem Mansur yönetiminde İş Sanat'ta müzik ziyafeti sunacak.

Yüzlerce genç müzisyeni Türkiye ve dünyadan dinleyicilerle buluşturan TUGFO, İstanbul konserlerinde, bu yıl ulusal ve uluslararası birçok yarışmada dereceler alan Piyanist Gökhan Aybulus'a eşlik edecek.

Piyanist Gökhan Aybulus, Moskova Devlet Senfoni Orkestrası, Samara Filarmoni Orkestrası ve Ukrayna Ulusal Filarmoni Orkestrası ile solist olarak konser vermişti.

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'nın İstanbul konserlerinin repertuvarında bu yıl Wagner, Beethoven, Çaykovski, Rahmaninof, Prokofiev ve Weber'in eserlerine ek olarak Türk besteci Füsun Köksal'ın "Silent Echoes II" eseri de bulunuyor.

Sabancı Vakfı'nın desteğiyle 2007'de kurulan orkestra, her yıl ülkenin tüm konservatuvarlarından seçilen, 16-22 yaş aralığındaki 100 genç müzisyenin bir araya gelmesiyle oluşturuluyor.

