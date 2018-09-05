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Tuğgeneral Koçum, Hatay'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 17:32 | Son Güncelleme

Bölgedeki birlikleri denetlemek üzere Hatay'a gelen Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Hizmetler Başkanı Tuğgeneral Abdullah Koçum, Vali Erdal Ata'yı ziyaret etti

Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Hizmetler Başkanı Tuğgeneral Abdullah Koçum, bölgedeki birlikleri denetlemek üzere geldiği Hatay'da, Vali Erdal Ata'yı ziyaret etti.

Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Ata, Koçum ve beraberindeki makamında kabul etti.

Bölgedeki birlikleri denetlemek üzere Hatay'a geldiğini belirten Koçum, kabulünden dolayı Ata'ya teşekkürlerini bildirdi.

Ziyarette Ata, Tuğgeneral Koçum ile jandarma tarafından bölgede yürütülen faaliyetler hakkında bir süre görüştü.

Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak ile İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin de Tuğgeneral Koçum'un ziyaretinde yer aldı.

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hatay Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Hizmetler Başkanı Tuğgeneral Vali Erdal Ata ziyaret

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