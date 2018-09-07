Tuğgeneral Tozak Hatay'da

Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Oğuz Tozak, Hatay Valisi Erdal Ata'yı ziyaret etti.

Valilik internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Ata, Tuğgeneral Tozak'ı makamında ağırladı.

Tozak ile bir süre sohbet eden Ata, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı ile tüm dünyaya bir kez daha gücünü gösterdiğini ifade ederek Tozak'ın şahsında bir kez daha kahraman Türk ordusuna teşekkürlerini sundu.

Tuğgeneral Tozak da kabulünden dolayı Ata’ya teşekkür etti.

