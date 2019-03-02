TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: KOBİ Değer Kredisi-2, esnafımıza nefes aldıracak 

İSTANBUL,(DHA)- TÜRKİYE Genç İşadamları Derneği, (TÜGİAD) tarafından son dönemdeki ekonomik gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

KOBİ Değer Kredisi-2’nin, umut verici olduğunu belirten TÜGİAD Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, hazine garantili paketin 25 milyar lira destekli olması KOBİ’lere nefes aldıracağını belirtti.

TÜGİAD, tarafından yapılan açıklamada son dönemdeki ekonomik gelişmeler ve Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın KOBİ Değer Kredisi-2 devreye sokması ele alındı.

“KOBİ DEĞER KREDİSİ-2’Yİ OLUMLU BULUYORUZ”

ÖTV ve KDV indirimleri sonrası iç pazardaki durgunluğun hafifletildiğini ifade eden Şohoğlu, “Mevcut yatırım teşvik sisteminin basit, yalın ve 2019 senesi için ilave teşvikler içerecek şekilde düzenlenmesi yerinde oldu. İhracat teşviklerine yönelik ve ileri teknolojili ihracatın özel olarak desteklenmesi gerekmektedir. KOBİ Değer Kredisi-2’yi olumlu buluyoruz ve yapılan bu destekten memnunuz” dedi.

“İSTİHDAM TEŞVİKLERİNE DE İHTİYAÇ VAR”

Türkiye’nin ileri teknolojili ürün ihracatının tabana yayılması gerektiğini söyleyen Şohoğlu, “Farklı sektörlerin aktif olarak ihracat performansının artırılması gerekmektedir. İnşaat sektörüne yönelik, kamu bankaları aracılığıyla konut kredisi faizinin azaltılması piyasada önemli bir etki yaratmayacak. Bunun yanı sora istihdam teşvikleri beklenmektedir. İstihdam yükünü azaltacak ilave desteklere ihtiyaç duyulacaktır” ifadelerini kullandı.