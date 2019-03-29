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Tuğlalı vahşette yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 11:29 | Son Güncelleme

Kırklareli’de dün sabah saat 10.30’dan beri kayıp olan ve daha sonrada metruk bir binada başına tuğla ile vurulmuş halde ölü bulunan 11 yaşındaki Zeynep’in kuzeni gözaltına alındı.Olay dün gece saat 01.00 sıralarında ortaya çıktı.

Kırklareli’de dün sabah saat 10.30’dan beri kayıp olan ve daha sonrada metruk bir binada başına tuğla ile vurulmuş halde ölü bulunan 11 yaşındaki Zeynep’in kuzeni gözaltına alındı.
Olay dün gece saat 01.00 sıralarında ortaya çıktı. Dün sabah saat 10.30 sıralarında Zeynep Esin’in ailesi, polise kızlarının kaybolduğu yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri yaptıkları araştırmada dün gece saat 01.00 sıralarında Bademlik Mahallesi’nde metruk bir binada yerde hareketsiz yatan bir kız çocuğu buldu.

Tuğla ile başına vurulmuş halde bulundu
Durumun 112 ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları incelemede başına tuğla ile vurulduğu tahmin edilen kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan araştırma sonucunda ise talihsiz kızın sabah kayıp ihbarında bulunulan 11 yaşındaki Zeynep Esin olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili geniş inceleme başlattı.

Polis havaya ateş açtı
Talihsiz kızın cansız bedeninin bulunduğunu öğrenen yakınları olay yerine geldi. Zeynep Esin’in yakınları sinir geçirirken polis havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı. Öte yandan Kırklareli İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Kuzeni gözaltına alındı
Olay yerine gelen Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, minik kızın cesedinin bulunmasının ardından yaşanan gerginliği azaltmak için "Devlet görevinin başında. Arkadaşlarımız gerekeni yapacak. Lütfen sakin olun. Mutlaka arkadaşlarımız objektif bir şekilde gereğini yapacaktır. Bana inanın. Lütfen rahat olun" dedi.
Olayla ilgili yeni bir gelime yaşandı. Küçük kızın kuzeni Kerem S.’nin (28) gözaltına alındığı öğrenildi.

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