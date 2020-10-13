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Tuğluk ve Tuncel hakkında tutuklama kararı

13.10.2020 13:46 | Son Güncelleme

Kobani olayları soruşturmasında, başka bir dosyadan cezaevinde bulunan HDP eski milletvekilleri Aysel Tuğluk ve Sebahat Tuncel hakkında sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklama kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014 yılındaki 6-8 Ekim olaylarına ilişkin soruşturmasına başka bir dosyadan tutuklu bulanan eski HDP milletvekilleri Aysel Tuğluk ve Sebahat Tuncel'i de dahil etti. Tuğluk ve Tuncel tutuklu bulundukları Kandıra Cezaevi'nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla Kobani dosyasına ilişkin savunmalarını verdi. Savcılık, iki ismi tutuklama istemiyle Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Mahkeme, Tuğluk ve Tuncel hakkında da tutuklama kararı verdi. Böylelikle, soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı verilenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Mahkeme, kararın gerekçesinde yapılan incelemeler sonucunda, "Tuncel ve Tuğluk'un üzerlerine atılı devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme ve öldürmeye teşebbüs ve suç örgütlerinin oluşturduğu korkutucu güçten yararlanılarak silahla birden fazla kişi ile yağma suçlarını işlediklerine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller bulundu" ifadesi kullanıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde kamuoyunda "Kobani olayları" olarak bilinen eylemlerle ilgili olarak başlattığı soruşturma kapsamında 25 Eylül'de Ankara merkezli 7 ilde operasyon düzenlenmişti. Operasyonlarda çoğu HDP'li 82 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, mahkemeye çıkartılan 17 HDP'li tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında Kars Belediyesi Başkanlığından istifa eden Ayhan Bilgen, eski milletvekilleri Ayla Akat Aka ve Emine Ayna ile HDP eski MYK üyeleri Can Memiş ve Cihan Erdal da bulunuyor. Aynı soruşturma kapsamında, 2019 yılında HDP'nin eski Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş hakkında tutuklama kararı verilmişti. Savcılığın "Kobani olayları"ndan altı yıl sonra harekete geçmesi tartışmalara neden olmuştu.

ANKA,DW/JD,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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