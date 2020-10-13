Tuğluk ve Tuncel hakkında tutuklama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014 yılındaki 6-8 Ekim olaylarına ilişkin soruşturmasına başka bir dosyadan tutuklu bulanan eski HDP milletvekilleri Aysel Tuğluk ve Sebahat Tuncel'i de dahil etti. Tuğluk ve Tuncel tutuklu bulundukları Kandıra Cezaevi'nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla Kobani dosyasına ilişkin savunmalarını verdi. Savcılık, iki ismi tutuklama istemiyle Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Mahkeme, Tuğluk ve Tuncel hakkında da tutuklama kararı verdi. Böylelikle, soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı verilenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Mahkeme, kararın gerekçesinde yapılan incelemeler sonucunda, "Tuncel ve Tuğluk'un üzerlerine atılı devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme ve öldürmeye teşebbüs ve suç örgütlerinin oluşturduğu korkutucu güçten yararlanılarak silahla birden fazla kişi ile yağma suçlarını işlediklerine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller bulundu" ifadesi kullanıldı.