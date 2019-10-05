HABER

Tuğlu'ya huzurla birlikte dönüşler de başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 11:18 | Son Güncelleme

HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinin Tuğlu köyüne bağlı Çayır mezrasını terör nedeniyle 25 yıl önce terk eden vatandaşlar, huzur ortamının sağlanmasının ardından yeniden evlerine dönmeye başladı.

Tuğlu'ya huzurla birlikte dönüşler de başladı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinin Tuğlu köyüne bağlı Çayır mezrasını terör nedeniyle 25 yıl önce terk eden vatandaşlar, huzur ortamının sağlanmasının ardından yeniden evlerine dönmeye başladı. İki yıldır bahar ve yaz aylarında mezrada kalan bazı aileler, burada tarım ve hayvancılık yapıyor.
Yüksekova ilçe merkezine 27 kilometre uzaklıkta, Dağlıca bölgesinde bulunan Tuğlu köyüne bağlı Çayır Mezrası, 1994 yılında PKK'lı teröristlerin saldırısına uğradı. Saldırının ardından mezra sakinleri evlerini bırakıp göç etmek zorunda kaldı.
Son yıllarda güvenlik güçlerinin etkili operasyonlarıyla huzur ortamının sağlanmasının ardından mezra sakinleri, yeniden evlerine dönmeye başladı. İki yıldır bahar ve yaz aylarında mezraya gelip evlerinde kalan bazı aileler, burada tarım ve hayvancılık yapıyor.
KÖY VE YAYLA YOLLARINDA ÇALIŞMA YAPILIYOR
Hakkari Valiliği ile Yüksekova Kaymakamlığı da son zamanlarda bölgedeki çalışmalarını hızlandırdı. İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, köy ve yayla yollarında yoğun bir çalışma sürdürüyor.
Tuğlu Köyü Muhtarı Fahrettin Düzen, bölgede süren huzur ortamının devam etmesi durumunda herkesin kalıcı olarak köyüne, mezrasına döneceğini belirtti. Muhtar Düzen, "Terk edenler tekrar buralara yerleşmeyi düşünüyor. Hakkari Valiliği ve Yüksekova Kaymakamlığı'nın desteğiyle de buralara yol yapılıyor. İnşallah gelecek yıl su da gelecek. Yaklaşık 200 dönüm tapulu arazi var. Bu arazide önceden pirinç, mısır ve buğday ekiyorduk. Ancak terör olaylarından dolayı boş kaldı. Eğer yollar bitirilirse Allah'ın izniyle gelecek sene tekrar tarlalarımızı ekilecek ve kalıcı olarak buralarda yaşam devam edecek" dedi.

FOTOĞRAFLI

Tuğlu'ya huzurla birlikte dönüşler de başladıTuğlu'ya huzurla birlikte dönüşler de başladı

Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü, sosyal medyada olay olduKemal Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü, sosyal medyada olay oldu
'Turşunun merkezi', sezon açılışıyla hareketlendi'Turşunun merkezi', sezon açılışıyla hareketlendi
Hastalıklara deva sakatata ilgi artıyorHastalıklara deva sakatata ilgi artıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

İddialı dizi ekrana veda ediyor! İşte final tarihi

İddialı dizi ekrana veda ediyor! İşte final tarihi

İş insanının tuttuğu kiralık katilden kan donduran sözler

İş insanının tuttuğu kiralık katilden kan donduran sözler

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

Ülke karıştı! 'Şantaja müsaade etmeyeceğiz' dedi ve OHAL ilan etti

Ülke karıştı! 'Şantaja müsaade etmeyeceğiz' dedi ve OHAL ilan etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Peş peşe gelen iddialar sonrası ASKİ'den su açıklaması

İddialar sonrası ASKİ'den su açıklaması

Fatih Portakal neden yayına çıkmadı? Fatih Portakal kovuldu mu? Açıklama geldi

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

İkinci kattan otomobil üzerine düşen kadın ağır yaralandı

İkinci kattan otomobil üzerine düşen kadın ağır yaralandı

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon! Öldürüldüler

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Bursa'da kuyumcu hırsızlığı! 75 bin lira değerinde altın çaldı

Satırla kırıp içeri girdiler

Arnavutköy’de göçmenleri taşıyan TIR kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Arnavutköy’de can pazarı: 34 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.