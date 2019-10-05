Tuğlu'ya huzurla birlikte dönüşler de başladı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinin Tuğlu köyüne bağlı Çayır mezrasını terör nedeniyle 25 yıl önce terk eden vatandaşlar, huzur ortamının sağlanmasının ardından yeniden evlerine dönmeye başladı. İki yıldır bahar ve yaz aylarında mezrada kalan bazı aileler, burada tarım ve hayvancılık yapıyor.

Yüksekova ilçe merkezine 27 kilometre uzaklıkta, Dağlıca bölgesinde bulunan Tuğlu köyüne bağlı Çayır Mezrası, 1994 yılında PKK'lı teröristlerin saldırısına uğradı. Saldırının ardından mezra sakinleri evlerini bırakıp göç etmek zorunda kaldı.

Son yıllarda güvenlik güçlerinin etkili operasyonlarıyla huzur ortamının sağlanmasının ardından mezra sakinleri, yeniden evlerine dönmeye başladı. İki yıldır bahar ve yaz aylarında mezraya gelip evlerinde kalan bazı aileler, burada tarım ve hayvancılık yapıyor.

KÖY VE YAYLA YOLLARINDA ÇALIŞMA YAPILIYOR

Hakkari Valiliği ile Yüksekova Kaymakamlığı da son zamanlarda bölgedeki çalışmalarını hızlandırdı. İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, köy ve yayla yollarında yoğun bir çalışma sürdürüyor.