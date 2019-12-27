MAGAZİN
  4. Tuğrul Odabaş'dan Işın Karaca yorumu

Tuğrul Odabaş'dan Işın Karaca yorumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 14:17 | Son Güncelleme

Işın Karaca, kendisinden 19 yaş küçük müzisyen ile yeni bir aşka yelken açtı. Karaca ile 3 yıllık evliliği geçtiğimiz ay sürpriz şekilde sona eren Tuğrul Odabaş'dan açıklama geldi.

Tuğrul Odabaş'dan Işın Karaca yorumu

Şarkıcı Işın Karaca "6 Aralık'ta bir şeyler yaşamaya karar verdik. Çok yeni, çok cici, çok tatlı bir şey" dedi, eski eşi Tuğrul Odabaş sessizliğini bozdu. Işın Karaca ile 3 yıllık evliliği geçtiğimiz kasım ayında tek celsede biten ve "Neden boşandığımızı bilmiyorum" diyen Tuğrul Odabaş, gittiği sağlık merkezinde görüntülendi.

Tuğrul Odabaş'ın keyfi, eski eşi Karaca'nın Can Yapıcıoğlu ile ilişkisi sorulunca kaçtı. Odabaş, "Herkes hak ettiği hayatı yaşıyor, yaşayacak da. Biz önümüze bakıyoruz. Bunları konuşmanın hiç anlamı yok. Ben her şeyi çoktan bitirdim. Sevgili bulmak bu kadar kolay mı?" dedi.

DOLU DİZGİN AŞK!

1992 doğumlu müzisyen Can Yapıcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açan ortaya çıkan 46 yaşındaki şarkıcı, önceki gün sevgilisiyle ilk karesini takipçileriyle paylaştı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına bağlanan Işın Karaca, "Boşandıktan sonra Tuğrul ile hiç görüşmedik. Evliliğim bitti, bir caz gecesinde konsere katıldım. 6 Aralık gecesiydi sanırım. Böyle bir şey oldu. Öncesi yok. Karşılıklı olarak birbirimize açıldık. Yapabileceğim bir şey yoktu yani... Can ile aramızda yaş farkı var ama abartılacak bir şey değil. Çok güzel bir şey yaşıyoruz. Şimdilik bu kadar" demişti.

Jeofizik uzmanı açıkladı: Asıl tehlikeli olan fay... Jeofizik uzmanı açıkladı: Asıl tehlikeli olan fay...
Şoke eden sözler! 'Cumhurbaşkanımız neden parlatıyor?'Şoke eden sözler! 'Cumhurbaşkanımız neden parlatıyor?'
Kan donduran itiraf! Bir parçasını kör kuyuya atıp...Kan donduran itiraf! Bir parçasını kör kuyuya atıp...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tuğrul Odabaş Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş Can Yapıcıoğlu Işın Karaca Can Yapıcıoğlu

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

'Milli Piyango biletini yırtmayın' uyarısı

'Milli Piyango biletini yırtmayın' uyarısı

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Galatasaray'da ayrılık! Şok gelişme

Galatasaray'da ayrılık! Şok gelişme

2020 memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

2020 memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Gamze Erçel'den bebeğiyle ilk fotoğraf

Gamze Erçel'den bebeğiyle ilk fotoğraf

Mucize Doktor'un 'Ali Vefa'sı evleniyor

Mucize Doktor'un 'Ali Vefa'sı evleniyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuğçe Kazaz'dan Ekrem İmamoğlu'na şoke eden sözler!

Şoke eden sözler! 'Cumhurbaşkanımız neden parlatıyor?'

Müge Anlı'da kan donduran itiraf! Mehmet Muharrem Elbay'ın cesedini 3 parçaya bölüp...

Kan donduran itiraf! Bir parçasını kör kuyuya atıp...

Kanser tedavisi gören Gülay'dan müjdeli haber!

Kanser tedavisi gören Gülay'dan müjdeli haber!

Reynmen Kerimcan Durmaz'a yarı çıplak fotoğraflarını attı mı?

Yarı çıplak fotoğraf skandalı! Küfürlü yanıt

Demet Akalın makyajsız görüntülendi

Demet Akalın makyajsız görüntülendi

Bülent Ersoy Jennifer Lopez’i geçti! Yılbaşı istekleri olay oldu

Yılbaşı istekleri olay! '10 kg ağırlığında 10 ıstakoz...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.