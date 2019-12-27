Tuğrul Odabaş'dan Işın Karaca yorumu

Şarkıcı Işın Karaca "6 Aralık'ta bir şeyler yaşamaya karar verdik. Çok yeni, çok cici, çok tatlı bir şey" dedi, eski eşi Tuğrul Odabaş sessizliğini bozdu. Işın Karaca ile 3 yıllık evliliği geçtiğimiz kasım ayında tek celsede biten ve "Neden boşandığımızı bilmiyorum" diyen Tuğrul Odabaş, gittiği sağlık merkezinde görüntülendi.

Tuğrul Odabaş'ın keyfi, eski eşi Karaca'nın Can Yapıcıoğlu ile ilişkisi sorulunca kaçtı. Odabaş, "Herkes hak ettiği hayatı yaşıyor, yaşayacak da. Biz önümüze bakıyoruz. Bunları konuşmanın hiç anlamı yok. Ben her şeyi çoktan bitirdim. Sevgili bulmak bu kadar kolay mı?" dedi.

DOLU DİZGİN AŞK!

1992 doğumlu müzisyen Can Yapıcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açan ortaya çıkan 46 yaşındaki şarkıcı, önceki gün sevgilisiyle ilk karesini takipçileriyle paylaştı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına bağlanan Işın Karaca, "Boşandıktan sonra Tuğrul ile hiç görüşmedik. Evliliğim bitti, bir caz gecesinde konsere katıldım. 6 Aralık gecesiydi sanırım. Böyle bir şey oldu. Öncesi yok. Karşılıklı olarak birbirimize açıldık. Yapabileceğim bir şey yoktu yani... Can ile aramızda yaş farkı var ama abartılacak bir şey değil. Çok güzel bir şey yaşıyoruz. Şimdilik bu kadar" demişti.

