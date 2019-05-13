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TÜGŞAV şehit annelerini yalnız bırakılmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 12:35 | Son Güncelleme

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar ve Altındağ Belediye Başkanı Doç.

TÜGŞAV şehit annelerini yalnız bırakılmadı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar ve Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Anneler Günü dolayısıyla Cebeci Askeri Şehitliği’ni ziyaret etti.
Aylar, bu özel günde kabir ziyareti yapan şehit annelerine karanfil ve eşarp vererek Anneler Günü’nü kutladı. Duygusal anların yaşandığı ziyarette, kabirler gezilerek şehitler için dualar edildi. Şehitlik ziyaretinde konuşan Aylar, "Vatan uğruna can veren kahraman şehitlerimizin bizlere emaneti olan annelerimizi yalnız bırakmadık. Şehit anneleri hepimizin annesidir. Onların acılarını bir nebze olsun hafifletebilmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Şehit ailelerinin ve gazilerimizin her zaman başımızın üstünde yeri var. Hangi imanlı ana başımız sağ olsun diyene “vatan sağ olsun” der. Hangi kahraman ana, kendi acısını bırakıp, oğlunun yaralandığı ya da şehadet haberini getiren askerin gözünün yaşını siler. İşte o analar bu millet için, bayrak için, devlet için, din için bedeller ödeyen kahraman analardır. Bu vesileyle başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum" dedi. Cebeci Askeri Şehitliği’nin sonra Karşıyaka 15 Temmuz Şehitliği de ziyaret edildi.

TÜGŞAV şehit annelerini yalnız bırakılmadı

TÜGŞAV şehit annelerini yalnız bırakılmadı

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