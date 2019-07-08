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TÜGŞAV’dan S-400 açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 13:02 | Son Güncelleme

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar, S-400 füze savunma sisteminin, Türkiye’nin bekası, milletin can ve mal güvenliği açısından hayati öneme sahip olduğunu söyledi.Pekacar, bu hafta teslim edilmesi gündemde olan S-400 füze savunma sistemi ile ilgili açıklama yaptı.

TÜGŞAV’dan S-400 açıklaması

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar, S-400 füze savunma sisteminin, Türkiye’nin bekası, milletin can ve mal güvenliği açısından hayati öneme sahip olduğunu söyledi.
Pekacar, bu hafta teslim edilmesi gündemde olan S-400 füze savunma sistemi ile ilgili açıklama yaptı. Son günlerde, Türkiye’de kurulum aşamasına gelen S-400 füze savunma sistemine ilişkin yurt dışında yükselen karşıt seslere, yurt içinde de destek verenlerin arttığını üzülerek gözlemlediklerini söyledi. Pekacar, "Ülkemizin bekası, milletimizin can ve mal güvenliği açısından hayati öneme sahip olan S-400 füze savunma sistemini istemeyenlerin LGBT’liler, LGBT sevicileri ile terör destekçilerinden oluşması manidar olup, bu karşı ittifak, haçlı ve siyonizm uşaklığından başka bir şey değildir. Ülkemizin dört bir yanı hainler ve düşmanlar ile dolu olmasına rağmen, günümüz dünyasında Türkiye ile kara savaşına girebilmeyi göze alabilecek bir ülke, vatan sağ olsun diyerek düğüne gider gibi şehadete giden yiğitlerin karşısına çıkabilecek bir ordu yoktur. Ancak, Türkiye’nin daha da güçlenmesini ve daha da önemlisi İslam dünyasını bir gün bir araya getirebilme düşüncesini bile içine sindiremeyen iç ve dış mihraklar, günün birinde ülkemize saldırı amacı içindedirler. Bir kara harekatı ile başarı sağlayamayacaklarını bilen şer odaklarının önünde, hava harekatından başka bir seçenek kalmıyor. İşte tam da bu yüzden, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra, hem seyir hem de balistik füzeleri imha etme, her hedefe iki füze kilitleyerek, eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabilme kapasitesine sahip S-400 füze savunma sistemine sahip olmamızı istemiyorlar. Çünkü hava savunma sistemine sahip olduğumuzda, ülkemize gerçekleştirilecek olası bir hava harekatı da başarısızlıkla sonuçlanacaktır. İşte bu yüzden, Suriyelileşmek istemiyorsak, kucağımızda çocuklarımızla sığınılacak bir ülke ararken ayağımıza çelme takılmasını istemiyorsak, konforlu hayatlarımızı toprağa gömüp birer dilenci olarak başka ülkelere iltica etmeye çalışırken denizlerde boğulmak istemiyorsak, hava savunma sistemi için, devletimizin vermiş olduğu kararı sonuna kadar desteklemeliyiz. Aksi bir düşünce, mukaddesat uğruna can veren şehitlerimize, içtiğimiz suya, yediğimiz ekmeğe, soluduğumuz havaya, üstünde yürüdüğümüz, altına gömüldüğümüz toprağa ihanet olacaktır" dedi.

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