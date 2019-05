TÜGŞAV’dan şehit annelerine iftar

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) ve Altındağ Belediyesi "Anneler Günü" dolayısıyla 400 şehit annesine iftar yemeği düzenledi.

Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde düzenlenen iftara, TÜGŞAV Genel Başkanı Lokman Aylar, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu ve milletvekilleri katıldı.

İftar yemeğinden sonra konuşan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "annelik" ve "şehitlik" makamının, İslam inancındaki önemine işaret ederek, belediye çalışmalarında gazi ve şehit yakınlarına önem vereceklerini ifade etti.

TÜGŞAV Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar ise iftar yemeğinin ardından yaptığı konuşmasında, “Vatan dediğimiz uğruna can veren aslan evlatlar, bir de bu aslanları yetiştiren vatan yürekli analardır. Her çocuğun, annesinin anneler gününü kutladığı bugünde ülkemizin bağımsızlığını ve birliğimizi sağlamak, kutsal bildiğimiz vatan topraklarımızın bütünlüğünü korumak uğruna, canını; vatanı ve milleti için seve seve feda eden; bayrağımıza kanının rengini, ay yıldızımıza yüreğinin aydınlığını vererek şehitlik mertebesine ulaşan aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz ve necip Türk milleti adına, vakfımızca anneler gününüzü kutlamak istedik. En zor anında dahi ’vatan sağ olsun’ diyen kahraman annelerimiz;, Anneler gününüz kutlu olsun” dedi.

"Şehit aileme terörist’ demek kimsenin haddi değildir"

Şehit annelerinin bütün evlatlarını vatan için feda edeceğini aktaran Aylar, “İşte bu kahraman analara, bu fedakar şehit ailelerimize kendini bilmez biri çıkıyor, ’terörist’ diyor. ’Bana saldıran şehit yakınları terörist’ diyor. Benim şehidime, gazime ve şehit aileme ’terörist’ demek kimsenin haddi değildir” ifadelerini kullandı.

"Kimseye ön yargımız yoktur ancak devlet düşmanı olan kimselerle her zaman ve her ortamda haklı mücadelemizi yapmaya devam edeceğiz" diyen Aylar , “Yine söylüyoruz biz Türk’ü, Kürt’üi Laz’ı Çerkez’i, Alevi’si, Sünni’siyle hep beraber Türk milletiyiz. Ve son söz, rahat uyu şehidim emanetin bizim en değerlimiz ve her zaman başımızın tacıdır” ifadelerini aktardı.

"İlk şehidin annesine yılın ödülü"

Konuşmaların ardından TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Türkiye’nin terörle mücadelede verdiği ilk şehitlerden Adnan Şen’in annesi Aysel Şen’e, "Yılın Annesi" ödülünü verdi. Ayrıca Altındağ Belediyesi, şehit Adnan Şen’in adı ilçede bir parka verecek.