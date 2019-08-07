TÜGVA, 39 ilde öğrencilere yurt imkanı sunuyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) bu sene üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için 39 ilde 7 bin öğrenci kapasiteli 55 yurt binası ile hizmet verecek.

TÜGVA'dan yapılan açıklamada, TÜGVA Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurtları'nın sadece konaklama değil, öğrencilerin sosyal, fiziksel ve kültürel gelişimlerinin de önemsendiği bir yer olduğu belirtildi. Üniversiteye giriş sınavında dereceye giren öğrencilere yurt bursu imkanı ve birçok aktivitelerle bu sene 39 ilde yurt hizmeti verileceği aktarıldı.

Açıklamada görüşüne yer verilen TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, üniversite sınav sonuçlarının açıklanması ile Türkiye'nin dört bir yanında hayallerini gerçekleştirmek ve geleceklerine yön vermek için yola çıkan öğrencilerin bu yolda yalnız olmadıklarını vurguladı.

TÜGVA'nın üniversite kazanan ve eğitimine devam eden öğrencilere 7 bin öğrenci kapasiteli 55 yurtta ev konforu ve aile sıcaklığında barınma imkanı sunacağının altını çizen Emiroğlu, aynı zamanda akademik ve sosyal hayatı destekleyecek faaliyetlerle de gençleri hayata hazırladıklarını anlattı.