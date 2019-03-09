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TÜGVA 5. Gençlik Buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 21:44 | Son Güncelleme

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu: - "Yeniden büyük Türkiye'nin inşası ve ihyası yolunda Cumhurbaşkanımızın bizlere işaret ettiği 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için 81 vilayetteki ihlaslı, liyakatli, vatansever kardeşlerimizle gece gündüz demeden çalışmaktayız, çalışacağız"

DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, "Yeniden büyük Türkiye'nin inşası ve ihyası yolunda Cumhurbaşkanımızın bizlere işaret ettiği 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için 81 vilayetteki ihlaslı, liyakatli, vatansever kardeşlerimizle gece gündüz demeden çalışmaktayız, çalışacağız." dedi.

Eminoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Seyrantepe Spor Salonu'nda düzenlenen TÜGVA 5. Gençlik Buluşması'nda yaptığı konuşmada, bu buluşmanın, ilim, tarih, medeniyet ve kardeşlik şehri, evliyalar ve enbiyalar diyarı Diyarbakır'da gerçekleştirilmesinin farklı bir anlamının bulunduğunu belirtti.

Enes Eminoğlu, "Yeniden büyük Türkiye'nin inşası ve ihyası yolunda Cumhurbaşkanımızın bizlere işaret ettiği 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için 81 vilayetteki ihlaslı, liyakatli, vatansever kardeşlerimizle gece gündüz demeden çalışmaktayız, çalışacağız." ifadesini kullandı. Eminoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün kadim İslam medeniyetine karşı birleşen saldırganlara karşı tekrar ilim, hikmet ve hakikat sütunlarını yükseltmek ve yeniden şaha kalkmak mecburiyetindeyiz. Bu, tarihin bizim üzerimize yüklediği bir zorunluluktur. Bu, kadim İslam medeniyetinin bizlere yüklediği bir misyondur. Bugün yaşananları yeni bir doğuşun sancısı olarak fikir dünyamızın üstatlarından Sezai Karakoç'un ifadesiyle, 'yeni bir çağın sıkıntısı' olarak görmekteyiz. Omzumuzdaki yükün İstanbul'un fatihi Sultan Mehmet Han'ın omzundaki yükten farkı olmadığı bilinciyle konuşmaktayız. Bizler öyle inanıyoruz ki insanın olduğu her yer bizim kapı komşumuzdur. Afrika bizim kapı komşumuzdur, Kıbrıs, Doğu Türkistan, Irak, Bosna, Endülüs, kıyım kıyım kıyılan Suriye bizim coğrafyamızdır. Filistin nefes aldığımız yer, Mekke bizim kalbimizdir. İnsanın öldüğü her yer bizim yerimizdir. Mısır'da idam sehpasına çıkarılan gençler bizim öz ve öz kardeşimizdir."

- "Davanızı öksüz bırakmayacağız"

Artık dünyaya yeni bir şeyler söylemenin vakti olduğunu belirten Eminoğlu, "Kardeşliğin diyarı Diyarbakır'dan ilan ediyoruz ki kendimize şeref payesi olarak sayacağımız üstat Nurettin Topçu'nun ifadesiyle, 'Bir gün muvaffak olacağımıza, muvaffakiyetimizin de ruhları ve kalpleri fethetmek demek olduğuna inanıyoruz. Yolunu şaşırmış kalpleri nerede olursa olsun kurtaracağımıza inanmayanlar bizden değildir. Zira, bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir." diye konuştu.

"Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, diklenmeden dik duracağız, hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz, okuyacağız ve okuduklarımızdan amel edeceğiz." diyen Eminoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanım, 2002'de bir tohum saçtınız, tohumlarınız filizlendi, mücadelenizi, davanızı Allah'ın izniyle öksüz bırakmayacağız. Gece gündüz demeden canla başla çalışacağız." ifadesini kullandı.

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Diyarbakır Gençlik Buluşması TÜGVA

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